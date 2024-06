– Det tror jeg ikke ettersom Equinor kontrollerer 16 prosent av selskapet. Men hvis man ser på de budene som er kommet på andre selskaper, så impliserer de en Scatec-kurs på opp mot 150 kroner, sier Garvik til Finansavisen.

Kursfest i rederi

Ellers på den positive siden steg BW LPG nesten 11 prosent til 210,40 kroner på sin kvartalsrapport. Rederiet nådde ikke helt opp til rekordresultatet fra fjerde kvartal i fjor, men tjener fremdeles rått med penger. Et annet gassrederi, Avance Gas, trakk opp 2 prosent.

For øvrig i shipping-sektoren falt Frontline 3 prosent til 296,70 kroner etter kvartalsrapporten som viste 180 millioner dollar i pluss i første kvartal, mot ventet 220 millioner. Hele overskuddet går ut som utbytte til eierne.

– Vi har bra likviditet og god visibilitet, sier John Fredriksens tanksjef Lars H. Barstad til Finansavisen.

Soloppgang

Videre steg TGS/PGS 3-4 prosent, mens Subsea 7 endte opp 2 prosent til 193 kroner etter å ha landet en av sine største kontrakter noensinne.

SmartCraft klatret over 4 prosent på lanseringen av Tellus, en såkalt open source-løsning for anskaffelse og analyse av drivstofforbruk for trailere og lastebiler.

Vi tar også med Magnora, som trakk opp over 4 prosent etter å ha gjort 16-gangeren på det svenske solselskapet Helios som selges til franskmenn for 850 millioner. Overskuddet skal til aksjonærene.

Nel-smell etter kontrakt

På den negative siden merker vi oss Nel, som har vært i godt driv etter forrige ukes kontrakt med indiske Reliance . Aksjen endte ned nesten 11 prosent til 7,02 kroner, og fallet tiltok etter at selskapet annonserte en ordre på 3,8 millioner euro fra Alperia Greenpower for hydrogenfylleutstyr i Italia.

Schibsted (A og B) falt nesten 17 og nesten 20 prosent (62 og 70 kroner), men ettersom aksjene torsdag gikk eksklusive utbytte på 77,10 kroner, snakker vi i realiteten om en oppgang. Støtten kom fra en svært positiv Carnegie-analyse som karakteriserer aksjen som en firetrinnsrakett, pluss at den nylige utnevnte sjefen for Schibsted Marketplaces, Christian Printzell Halvorsen, kjøpte 5.400 A-aksjer.

Ellers på taperlisten åpnet SAS ned nesten 20 prosent etter å ha tapt 3,1 milliarder svenske kroner i andre kvartal, men til slutt ble fallet for aksjen som ifølge selskapet selv er verdiløs dempet til rundt 12 prosent.

Riggaksje tok sats

I andre enden tar vi med Lytix Biopharma, som steg over 14 prosent etter kvartalsrapporten som toppsjef Øystein Rekdal snakket om i Økonominyhetene torsdag.

Selskapet venter på hovedlinjeresultatene fra en fase 2-studie, men er avhengig av hjelp fra en av de store for å komme gjennom fase 3 og et ferdig produkt for markedet.

Prosafe spratt opp 18 prosent etter å ha inngått en intensjonsavtale for utleie av en boligrigg i 15 måneder. Kontrakten kan potensielt komme opp i over én milliard kroner.

Hexagon Composites mottar netto omkring 950 millioner kroner i kontanter når Hexagon Ragasco-salget fullføres, noe som forventes å skje rundt 3. juni. Aksjen steg 8 prosent på nyheten og er dermed opp hele 70 prosent i mai.