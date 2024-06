Frontline-overskudd på 180 millioner dollar

Frontline satt igjen med et overskudd på 181 millioner dollar etter den første tremånedersperioden i år. Det var mindre enn på samme tid i fjor. Da endte overskuddet på 200 millioner dollar.

I mellomtiden er flåten utvidet med 24 store råoljetankskip i VLCC-klassen gjennom avtalen med det belgiske tankrederiet Euronav. Men innfasingen av dem har tatt tid og inntjeningen på disse skipene har vært dårligere enn hva den opprinnelige Frontline-flåten har seilt inn.

Snittraten for VLCC-flåten endte i kvartalet på 48.100 dollar pr. skip pr. dag. Bidraget fra Euronav-skipene var 42.300 dollar pr. skip pr. dag. Før flåteutvidelsen var snittraten for skipene i Frontlines opprinnelige VLCC-flåte 54.300 dollar dagen.

Hele overskuddet som utbytte

– Vi har hatt et solid førstekvartal, men skulle gjerne ha sett mer volatilitet på de store skipene, sier John Fredriksens tanksjef Lars H. Barstad til Finansavisen.

– Vi har nå alle Euronav-skipene under Frontline- flagg, og veldig fornøyde med hvor effektivt eierskiftet har vært. Skipene kom inn i en periode der VLCC-markedet var litt på den «softe» siden i Den arabiske gulfen men nå er tonnasjen bedre spredd mellom kontinentene, sier Barstad.

Kvartalsutbyttet blir 0,62 dollar pr. aksje, mot konsenusforventningen på 0,60 dollar.

– Med god visibilitet på inntjeningen fremover har styret valgt å gi aksjonærene hele netto inntjening for første kvartal, sier Barstad.



Opp 50 prosent

Resultatet inkluderer salgsgevinster på 42,7 millioner dollar ifølge kvartalsrapporten som ble offentliggjort torsdag morgen.

På forhånd hadde analytikerne ventet et driftsresultat på 254 millioner dollar og et resultat på 220 millioner dollar. Resultatet pr. aksje var ventet til 0,78 dollar.

Frontline-aksjen har steget vel 50 prosent hittil i år og selskapet har nå en børsverdi på 68,1 milliarder kroner. Aksjen er opp rundt 500 prosent siden den bunnet ut på 50 kroner i januar 2021.

Optimismen er fortsatt stor blant analytikerne. ABG Sundal Colliers Petter Haugen venter et nytt fyrverkeri i Frontline-aksjen til høsten. Om to år tror han at substansverdien har klatret helt opp i 470 kroner aksjen

Haugen og ABG Sundal Collier ligger langt over resten av markedet når det gjelder forventninger til EBITDA-resultatet i 2025. I ABG Sundal Colliers modeller er flåteveksten svært begrenset i 2024-2026 og med normal etterspørselsvekst blir da flåteutnyttelsen for råoljetank svært høy.