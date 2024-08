Vedlikehold i Nordsjøen: – Allerede intenst marked

Det nærmer seg den store årlige vedlikeholdsperioden i Nordsjøen, skriver Bloomberg. Norge er Europas største gassleverandør og står for rundt 30,3 prosent av forsyningen, hvorav Equinor står for cirka to tredjedeler.

I tre uker fra slutten av august vil vedlikeholdet pågå, og dermed vil Europa miste gassleveranser som tilsvarer det daglige gassbehovet i Italia eller Frankrike. Redusert mengde gass fra Nordsjøen estimeres til 15,85 millioner fat oljeekvivalenter i løpet av tre uker.

I mai-juni, da norske anlegg ble stanset i en periode (Nyhamna, Ormen Lange, Aasta Hansteen), og det ble meldt at det ville ta lengre tid enn ventet å starte opp driften igjen, skjøt nederlandske gasskontrakter opp 16 prosent, og britiske kontrakter steg 21,3 prosent.

Ikke en normal sommer

Vedlikeholdet skjer om sommeren, da etterspørselen er relativt lav, men denne sommeren mener Bloomberg: «Risikoen er høy denne sommeren fordi vedlikeholdet sammenfaller med en periode med intens prisvolatilitet.»

«Hvert avvik fra den planlagte vedlikeholdssesongen kan forårsake betydelige svingninger i gassforsyningen og dermed markedsprisene, spesielt i år,» skriver Florence Schmit, europeisk energistrateg i Rabobank.

Hetebølger og Russland

Gassmarkedet har vært volatilt i sommer. Det har vært store hetebølger flere steder, og man kunne se rekordhøyt strømforbruk i blant annet Sør-Korea.

Risikoen for stans av gasstransport fra Russland har også bidratt til en signifikant prisoppgang. Ukrainske styrker har vært på offensiven, blant annet i Sudzha, hvor det har vært bekymringer for at naturgassrørledningen i grensebyen ville bli rammet.

Vedlikeholdet

Kårstø, et prosessanlegg i Nord-Rogaland og Europas største i sitt slag ifølge Equinor, er et av anleggene som vil bli fullstendig stengt.

Produksjonen på Troll-feltet vil også bli redusert. Totalt ventes det at 120 millioner kubikkmeter mindre gass vil bli levert pr. dag i omtrent tre uker, cirka en tredjedel av de vanlige leveransene til Europa, ifølge Bloomberg. 120 millioner kubikkmeter gass tilsvarer 754.800 fat olje, ganges det med 21 dager er det tilsvarende totalt 15.850.800 fat olje.