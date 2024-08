Resultatvekst for kinesisk oljegigant

Den kinesiske oljegiganten Sinopec opplevde en økning i resultatet for første halvår, som følge av at bedre resultater fra selskapets oppstrømsaktiviteter har veid opp for svakere tall innen raffinering og petrokjemikalier, skriver Bloomberg.

Nettoresultatet økte med 1,7 prosent sammenlignet med første halvår i fjor til 35,7 milliarder kinesiske yuan, tilsvarende rundt 52 milliarder kroner. Inntektene beløp seg til 2.300 milliarder kroner i perioden.

Ifølge Bloomberg har økt kinesisk raffineringskapasitet sammenfalt med dårligere etterspørsel i år, noe som har gitt et overskudd av oljeprodukter som igjen har presset marginene ned.

Økt etterspørsel etter elbiler og lastebiler som går på LNG i Kina, har også senket forbruket av bensin og diesel.

Sinopec har besluttet å betale et utbytte på 0,146 yuan pr. aksje for perioden (rundt 20 øre). Morgan Stanley oppgraderte nylig aksjen til nøytral som følge av selskapets vekst innen gass.