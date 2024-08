– Irak blokkerer oljeeksport fra Kurdistan

Et irakisk parlamentsmedlem sier til nyhetskanalen Kurdistan 24 at landet har overskredet kvoten sin for oljeeksport i henhold til avtalen med OPEC, og at myndighetene i Bagdad derfor blokkerer videre oljeeksport fra Kurdistan-regionen.

Ifølge Sabah Subhi, som er medlem av det irakiske parlamentets olje- og gasskomité, har Irak hittil i år eksportert 5 millioner fat med olje pr. dag, mens kvoten deres i samme periode er på 3,6 millioner fat pr. dag. Det innebærer en overproduksjon på nesten 40 prosent, noe som har ført til gjentatt advarsler fra oljekartellet.

– Blokkerer alle forsøk



Subhi sier til Kurdistan 24 at olje- og gasskomiteen har foreslått for det irakiske oljedepartementet å akseptere 400.000 fat olje pr. dag fra Kurdistan-regionen. Denne planen ville betydd å forlenge en rørledning fra Kurdistan-regionen til Kirkuk og deretter til Basra, men dette ble vurdert som urealistisk.

– Det irakiske oljedepartementet blokkerer alle forsøk på å gjenoppta eksporten av olje fra Kurdistan-regionen, sier Subhi, som representerer Kurdistans demokratiske parti i det irakiske parlamentet.

Råoljeeksporten fra Kurdistan-feltene og Kirkuk-provinsen til Tyrkia via Ceyhan har vært suspendert siden slutten av mars i fjor, etter en kjennelse fra Den internasjonale voldgiftsretten i Paris erklærte denne eksporten ulovlig.

Tidligere hadde regionen eksportert 450.000 fat daglig til Tyrkia, noe som var avgjørende for regionens finansielle inntekter i en tid med mye ustabilitet i Irak. Men selv om det ble inngått en midlertidig avtale mellom Erbil (hovedsetet i Kurdistan) og Bagdad april 2023, i påvente av at det irakiske parlamentet skal vedta en lov vedrørende olje og gass, er eksporten fortsatt blokkert.

DNO investerer mer

Til tross for motstand fra myndighetene i Irak, er Kurdistan-regionen i Irak fortsatt det norske oljeselskapets DNOs kjerneområde for produksjon og reserver. Produksjonen fra flaggskip-lisensen Tawke i Kurdistan har nå i stor grad blitt gjenopprettet etter nedstengningen av rørledningen til Tyrkia i mars 2023, ettersom selskapet fortsetter å bruke tankbiler for å selge oljen sin til lokale handelsselskaper.

VIL PRODUSERE MER: DNOs styreleder Bijan Mossavar-Rahmani sier de vil produsere mer for å kompensere for utfordringene selskapet møter i Kurdistan. Gorm Kallestad

Det norske oljeselskapet økte også investeringene sine i regionen under andre kvartal for å optimalisere produksjonen fra eksisterende brønner, men ledelsen i selskapet er likevel ikke fornøyde etter at den tyrkiske rørledningen ble stengt.

– Vi oppnår ikke full verdi for være kurdiske fat etter stengningen av Irak-Tyrkia-rørledningen, som nå er blitt forvridd inn i en «gordisk knute», sa DNOs styreleder Bijan Mossavar-Rahmani da selskapet la frem tallene for andre kvartal.

– Inntil knuten er kuttet, vil vi kompensere ved å investere mer for å produsere mer og ved å kreve forhåndsbetaling til våre internasjonale bankkontoer, legger han til.



I andre kvartal sto Kurdistan for 75 prosent av all oljeproduksjonen, da selskapet produserte 79.400 fat med olje pr. dag. I tillegg til Kurdistan opererer DNO også i Nordsjøen og Vest-Afrika.