– Med en lokasjon mot Middelhavet gir det kortreist forsyning til europeiske raffinerier. Det gir et problem fordi kjøperne av denne oljen har kort tid på å finne alternativer, noe som gir et ekstra press på prisen.

– Det passer dårlig i en situasjon hvor oljemarkedet er relativt stramt, sier han og legger til at om det er likevekt i markedet, impliserer det en oljepris på 85 dollar fatet. Han hevder markedet er strammere enn det ser ut som.

Hammer peker på at det er et uoversiktlig bilde, og at effekten på oljeprisen må sees i sammenheng med den generelle geopolitiske uroen i Midtøsten med usikkerheten som har blusset opp den siste tiden.

Gavepakke til Opec

På samme tid rapporteres det om et mulig ytterligere bortfall av irakisk eksport fra de kurdisk-kontrollerte nordområdene. Irak har lovet Opec+ å kompensere for det siste årets overproduksjon i forhold til sin tildelte kvote.

– Her er det enda større usikkerhet, men det kan være snakk om rundt 0,3 millioner fat pr. dag. Det bidrar ytterligere til å legge press opp på oljeprisen. Store deler av eksporten har vært nedstengt i over et år så disse meldingene er noe vi bare tar til etterretning foreløpig

Opec står nå overfor en utfordring når det gjelder planene om å øke produksjonen fra oktober. Ifølge Hammer kan bortfallet i både Libya og Irak gjøre Opecs oppgave lettere, da de nå må vurdere om markedet har kapasitet til å absorbere en økning.

– Opec+ har sagt at den vedtatte produksjonsøkningen kun vil bli gjennomført hvis det er rom i markedet for den. De har gitt frihet til å avstå fra økning, eventuelt kutte mer, avhengig av markedet. Produksjonsbortfall fra andre produsenter gjør selvsagt jobben enklere, særlig når det gjelder Libya, som ikke er en del av nåværende kvoteordning. Slaget står om hvorvidt oljemarkedet fortsetter å holde seg stramt, eller om det svekker seg, for eksempel ved at Kinas etterspørsel faller ytterligere.