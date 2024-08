Oljeprisen svakt ned etter rally

Nordsjøolje for levering i oktober er tirsdag morgen ned 0,1 prosent til 81,35 dollar fatet, men opp rundt 7 prosent de siste tre handelsdagene. Nederlandsk gass er ned 0,6 prosent til 37,54 euro pr. megawattime.

Libya og Hizbollah

Gårsdagens nyhet om at Libya stanser oljeproduksjon- og eksport i Øst-Libya, hvor mesteparten av landets produksjons foregår, igangsatte et rally for både oljeprisen og Oslo Børs. Oljeprisen omsatte 3,1 prosent høyere til 81,50 dollar da Oslo Børs stengte mandag.

«Oppgangen i oljeprisene kan tilskrives at markedet priser inn geopolitiske risikoer i Midtøsten og produksjonsstans fra Libya. Markedet er nå avventende for å vurdere videre utvikling»,» sier Yeap Jun Rong, markedsstrateg hos IG, til Reuters.



«Andre oljeprodusenter vil glede seg over høyere oljepris, og det er ikke nødvendigvis slik at andre vil øke tilbudet umiddelbart,» sier Vortexa-analytiker Serena Huang.

Det har blitt avfyrt missiler mellom Israel og Hizbollah fra begge sider, ettersom Hizbollah prøver å gjengjelde drapet på en kommandør forrige måned.

En amerikansk general sa mandag at faren for en bredere krig har avtatt noe, men at et iransk angrep på Israel fortsatt var en risiko.

Spådommer

Både Goldman Sachs og Morgan Stanley har nedjustert utsiktene for oljeprisen. Førstnevnte mener at Brent-oljen vil koste 77 dollar i 2025, mens Morgan Stanley mener 75-78 dollar.

Felles er at begge forventer at råoljemarked vil være i overskudd, ifølge Bloomberg.

Goldman spår at hvis USA innfører 10 prosent toll på alle importerte varer fra Kina vil det resulterte i en oljepris på 63 dollar fatet.

Oljegiganten Exxon Mobil delte mandag sin årlige rapport om de globale utsiktene i industrien. De spår at etterspørsel etter olje vil i 2025 være den samme — eller til og med litt høyere — enn dagens nivåer.