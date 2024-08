OPEC: Vil ha mer oljeeksport fra Kurdistan

Etter at et parlamentsmedlem i Irak nylig var ute og hevdet at Opec hadde gitt gjentatte advarsler til Irak for overproduksjon, noe som har gått hardt utover eksporten fra Kurdistan, rykker oljekartellet ut med en oppfordring til Iraks oljeminister Hayyan Abdul Ghani om å la kurderne gjenoppta oljeeksporten gjennom Tyrkia, melder nyhetskanalen Kurdistan 24.

Opec mener det er rom for at Kurdistan skal kunne eksportere 200.000 fat olje pr. dag gjennom rørledningen. Dette er halvparten av hva det irakiske parlamentets olje- og gasskomité tidligere har foreslått.

Eksporterte 40 prosent for mye

Oppfordringen fra Opec kommer samtidig som det er en spenninger i landet knyttet til Iraks produksjonskvoter og inntektsfordeling fra oljeproduksjonen. Ifølge Sabah Subhi, som er medlem av det irakiske parlamentets olje- og gasskomiten, har Irak overskredet kvoten sin, på 3,6 millioner fat, med 1,4 millioner fat pr. dag, hovedsakelig fra felt i sør, for å kompensere for bortfall av den kurdiske eksporten og dekket budsjettunderskudd.

FN og flere europeiske land, inkludert Tyrkia, Frankrike og Italia, har offisielt bedt om at kurdisk oljeeksport gjenopptas, men OPECs standpunkt ikke vært formalisert før nå.

Ifølge Subhi er alle de tekniske komponentene for å gjenoppta eksporten på plass, men det største hindret virker å være den irakiske regjeringens misnøye med de foreslåtte oljeutvinnings- og transportkostnadene, som den anser som høyere enn sine egne.

Ifølge Kurdistan 24 bekrefter oljedepartementet Opecs anbefaling, men oljeminister Abdul Ghani skal ha uttrykt bekymring for Kurdistan-regionens forpliktelse til å dele inntektene og sikre innenlands oljeforsyning.

DNO øker produksjonen

Kurdistan-regionen i Nord-Irak er hjørnestenen for det norske oljeselskapets DNOs oljeproduksjon, og 75 prosent av selskapets oljeproduksjon kommer fra dette området.

VIL PRODUSERE MER: DNOs styreleder Bijan Mossavar-Rahmani. Foto: Iván Kverme

Da selskapet la frem resultatene for andre kvartal tidligere i august, hevdet styreleder Bijan Mossavar-Rahmani at rørledningen var blitt til en «gordisk knute» og at selskapet er nødt til å produsere mer olje, for å kompensere for den stengte rørledningen gjennom Tyrkia.

– Inntil knuten er kuttet, vil vi kompensere ved å investere mer for å produsere mer og ved å kreve forhåndsbetaling til våre internasjonale bankkontoer, sa Mossavar-Rahmani.

For øvrig fikk DNO en omsetning på 137 millioner dollar i andre kvartal, en økning på 136 prosent fra samme periode i fjor, men likevel en nedgang på 46 millioner fra første kvartal. Resultat etter skatt kom på 34,5 millioner dollar, opp fra et tap på 18,5 millioner i samme periode i fjor.

Til sammen produserte DNO 79.415 fat pr. dag i andre kvartal, opp fra 74.722 i første kvartal. Selskapet hevder videre at produksjonen i tredje kvartal skal ligge på 83.500 fat pr. dag i snitt – en økning på 5 prosent fra kvartalet før.