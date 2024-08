Torsdag morgen publiserte investeringsbanken Morgan Stanley en ny analyse av Equinor, hvor anbefalingen blir nedgradert fra hold til selg. Kursmålet kuttes fra 305 til 270 kroner.

Til sammenligning ble Equinor-aksjen omsatt for 284,50 kroner torsdag ettermiddag, noe som betyr at analytikerne ser en nedside på rundt 5 prosent. Morgan Stanley-analytikerne argumenterer med at Equinor har høyest sensitivitet for europeiske gasspriser.

«Det er risiko for at de europeiske gassprisene vil falle når LNG-industrien globalt øker kapasiteten fra andre halvdel av 2025. For å håndtere det store tilsiget av ny LNG må prisene trolig reduseres slik at naturgass kan konkurrere med andre energikilder», skriver analytikerne.

Dette tror analytikerne vil føre til at referanseprisen for naturgass i Europa faller til rundt 8 dollar pr. MMBtu (million britiske termiske enheter, red.anm.) innen utgangen av 2025, og videre ned til 7 dollar pr. MMBtu i 2026.

«Dette er betydelig lavere enn dagens pris på 12,5 dollar pr. MMBtu og under forward-prisene», heter det i analysen.

– Lite attraktivt

I analysen skriver Morgan Stanley at Equinor vil utbetale rundt 14 milliarder dollar til aksjonærene i år, med avtagende støtte fra tilbakekjøp av aksjer.

«Vi antar imidlertid at dette raskt vil avta over tid. For 2025 forventer vi 8 milliarder dollar, og videre ned til 5 milliarder dollar i 2026. Dette vil være under konsensus, som for øyeblikket er på 10 milliarder dollar og 6 milliarder dollar i totale utbetalinger i henholdsvis 2025 og 2026», skriver analytikerne.

Basert på konsensusestimater handles Equinor til 7,8 ganger fri kontantstrøm-yield, noe som er betydelig over sektorens gjennomsnitt.

«Dette fremstår som lite attraktivt for oss og tyder på at når Equinors utbetalinger begynner å normalisere seg, vil aksjekursen få begrenset støtte», skriver Morgan Stanley.