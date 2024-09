Fredag 30. mai i år la det vesle Oslo Børs-noterte oljeselskapet Interoil, som driver med leting og utvinning i Sør-Amerika, frem tall for første kvartal. I rapporten ble omsetningen oppført til 7,8 millioner dollar – en betydelig økning fra 1,2 millioner dollar i samme periode i fjor.

Tallene ble godt tatt imot. Dagen etter, fredag den 31. mai, mer enn doblet aksjerkursen seg fra 2 til 4,50 kroner, før den doblet seg enda en gang til over 8 kroner mandag 3. juni.

Nå viser det seg at Interoil la frem salgstall 47 prosent høyere enn det som var reelt.



Sent fredag kveld, tre måneder etter publiseringen av førstekvartalsrapporten, skriver nemlig Interoil i en børsmelding at omsetningen for årets tre første måneder ikke stemmer, og at de «beklageligvis ble overdrevet» på grunn av det selskapet omtaler som en «ufrivillig feil». Det korrekte tallet oppgis å være 5,3 millioner dollar, sammen med en korrigert rapport som vedlegg.

«It should also be noted that revenues for the first three months of 2024 were USD 5.3 million. As a result of an involuntary error, revenues for this period was regrettably overstated in the company's report for the first quarter of the year», skriver Interoil.

Flere feil



Interoil skriver «it should also be noted» fordi selskapet i samme melding retter opp flere regnskapsfeil. På kvelden torsdag denne uken la nemlig Interoil frem regnskapstall for andre kvartal og årets seks første måneder.

Der ble omsetning og resultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) oppgitt til henholdsvis 7,9 millioner dollar og 4,3 millioner dollar. Riktige tall er imidlertid 10,6 millioner i omsetning og EBITDA på minus 0,8 millioner dollar.

Altså har Interoil rapportert for lav omsetning og for høyt resultat.

Finansavisen har kontaktet Interoil fredag kveld, men selskapet har foreløpig ikke besvart henvendelsen.

Flere børsmeldinger

Noen minutter etter korreksjonsmeldingen sendte Interoil ut enda en melding, dog med et mer positivt fortegn. Selskapet planlegger en letekampanje i Colombia der målet er å forbedre produksjonen fra alle felter der det er operatør i landet.

I juli produserte Interoil 1.348 fat oljeekvivalenter fordelt på Colombia og Argentina, hvilket var et fall fra 1.719 fat i juni.