– Aktiviteten økte i andre kvartal, i tråd med den sesongmessige etterspørselen. Selv om markedet for innsamling av marin seismikk så langt i 2024 har vært tregere enn forventet, ser vi fortsatt en positiv utvikling i EBITDA fra forrige kvartal og andre kvartal i fjor, sier Shearwater-sjef Irene Waage Basili i selskapets kvartalsrapport som nylig er offentliggjort.

Med en flåteutnyttelse på 83 prosent for skipene som var aktive i markedet, fikk Shearwater inntekter på 214 millioner dollar i andre kvartal, ned fra 237 millioner i tilsvarende kvartal i fjor.

Den privateide seismikkjempen, som etter hvert er ventet å gå på børs, fikk et driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) på 80 millioner dollar, opp fra 66 millioner dollar et år tidligere. Før skatt satt selskapet igjen med et resultat på 27 millioner dollar, opp fra 21 millioner.

Ved utgangen av kvartalet satt Shearwater med en ordrebok på 325 millioner dollar.

Til tross for at markedet har vært tregere enn forventet, peker Waage Basili på at det er god tilgang på potensielle prosjekter for den kommende vinteren, og mener dette tyder på økt etterspørsel globalt.

– Men usikkerhet knyttet til timingen av prosjekter i forbindelse med tillatelser og interne prosesser hos kundene våre kan føre til at prosjekter som vi tidligere antok ville komme i fjerde kvartal, skyves inn i 2025, sier hun i rapporten.

Positive utsikter

Shearwater-sjefen har fortsatt et positivt syn på seismikkmarkedet på lang sikt med tanke på økt etterspørsel etter selskapets seismikktjenester.

– De seneste prognosene fra giganten ExxonMobil i «ExxonMobil Global Outlook» underbygger det store behovet for flere investeringer for å øke oljetilbudet og motvirke en forventet naturlig nedgang på svimlende 15 prosent årlig i den perioden som rapporten dekker, sier Waage Basili.

Rasmussengruppen er kontrollerende eier i Shearwater, og har planer om å børsnotere seismikkselskapet. Det vil bli gjort når aksjemarkedet er klar for det. Investeringsdirektør Trygve Lauvdal i Rasmussengruppen indikerte overfor Finansavisen tidligere i år at en børsnotering ville skje tidligst til neste år.