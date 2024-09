Brent-olje for levering i november er ned 0,4 prosent til 76,61 dollar fatet. Til sammenligning omsatte Brent-oljen for 78,75 dollar ved børsslutt i Oslo fredag. Nederlandsk gass for levering i oktober er ned 0,9 prosent til 39,48 euro pr. megawattime.

Oljeprisen falt brått klokken 14:30 på fredag da OPEC meldte at kartellet vil øke produksjonen med 180.000 fat olje pr. dag i oktober, noe som vil avvikle det siste laget med produksjonskutt på 2,2 millioner fat pr. dag, samtidig som andre kutt opprettholdes frem til slutten av 2025.

«Det er fortsatt bekymringer om markedet trenger denne forsyningen,» sa Warren Patterson, leder for råvarestrategi i ING Groep, til Bloomberg. «Bekymringene rundt kinesisk etterspørsel forsvinner ikke med det første,» la han til.

I løpet av helgen har kinesisk data knyttet til fabrikkaktivitet vist en nedgang for fjerde måned på rad, og boligmarkedet i landet har svekket seg ytterligere, ifølge Bloomberg.

Bank of America bull råvarer

Jared Woodard i Bank of America skriver i en oppdatering at «bullmarkedet for råvarer har knapt startet.» Woodard argumenterer for at vi er i starten av et sekulært råvarebullmarked og forventer 11 prosent årlig avkastning.

Woodard mener vi er på vei mot en periode med høyere inflasjon: «from a 2 percent to a 5 percent world».

Faktorer som gjeld, underskudd, demografiske endringer, omvendt globalisering, kunstig intelligens (AI) og netto null-politikk er alle inflasjonsdrivende, heter det.

Deflatorisk press fra Kina er begrenset, mener Woodard. Toll og proteksjonisme tynger, da Europa, USA og Canada alle har innført høye toller på kinesiske elbiler og stål. Rundt 2,4 billioner dollar, eller 10 prosent av global import, er under handelsrestriksjoner.

Woodard merker seg at de fleste råvarer befinner seg i et bear market – i stor grad takket være Kinas økonomiske nedgang – men at dette er i ferd med å snu, heter det.