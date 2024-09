Kraftig fall i oljeprisen

Nyheter om at Opec vil gå videre med økt oljeproduksjon fra oktober sendte oljeprisen kraftig ned fredag ettermiddag.

– Dette er en overraskelse for markedet etter en periode med spekulasjoner rundt frykt for resesjon og tilbakeslag i Kina, og det er overraskende fordi Opec har vært nøye med å si at en slik produksjonsøkning vil være markedsavhengig, sier oljeanalytiker Ole Rikard Hammer i Arctic Securities til Finansavisen.

Avvikler kutt

Ifølge nyhetsbyrået TDN Direkt, som viser til Reuters, vil Opec og samarbeidslandene (Opec+) øke produksjonen fordi forsyningsbrudd fra Libya og produksjonskutt fra andre medlemsland, vil kompensere for dagens overproduksjon som følge av svak etterspørsel.

Åtte av landene i gruppen vil etter planen øke produksjonen med 180.000 fat pr. dag i oktober, noe som vil avvikle det siste laget med produksjonskutt på 2,2 millioner fat pr. dag, samtidig som andre kutt opprettholdes frem til slutten av 2025.

– Fokuset i markedet har vært på den svake siden, spesielt på grunn av svakere etterspørsel fra Kina. Det er litt pussig at de kommer ut med dette allerede nå. Det som har skjedde den siste uken er at produksjonen i Libya har stanset. Det er for tidlig å spekulere i hvor langvarig den stansen vil bli, sier Hammer.

FORKLARER: – Dette er en overraskelse for markedet etter en periode med spekulasjoner rundt frykt for resesjon og tilbakeslag i Kina, sier oljeanalytiker Ole-Rikard Hammer i Arctic Securities. Foto: Iván Kverme

To måter å lese på

Han mener man kan lese Opec-nyheten på to måter.

– Den negative måten er at det bekrefter at det er press internt i Opec for å øke produksjonen. Det svekker uttalelsene fra Saudi etter forrige møte om at det skal være rom for økningen. Man kan også lese det som at det er press internt i Opec for økt produksjon.

– Den positive måten er at de har tillit til at markedet tåler dette. Saudi-Aramco kjenner markedet i Kina, men prisreaksjonen forteller at man kanskje hadde trodd Opec skulle la det det gå lengre tid før de avgjorde dette.