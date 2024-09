Analytikere nedjusterer oljeprisen i fleng

Den siste tiden har det kommet en rekke nedjusteringer av oljepris-estimatene på Wall Street, skriver Bloomberg.

Kina, Kina, Kina

Goldman Sachs senket Brent-oljeestimatet med 5 dollar mandag forrige uke til 70-85 dollar. For 2025 spår banken en Brent-pris på 77 dollar pr. fat, ned fra 82 dollar.

Goldman argumenterer med svakere kinesisk etterspørsel, fulle lagre og økende skiferoljeproduksjon i USA. Videre antar de at «OPEC vil øke produksjonen i fjerde kvartal», ifølge et notat som ble skrevet rett før OPEC meldte om økt produksjon.

«Den store overraskelsen på etterspørselssiden i år har vært svakheten i Kina,» sa Daan Struyven, sjef for oljeanalyse i Goldman.

Lav etterspørsel og høyt tilbud

Morgan Stanley nedjusterte prognosene for fjerde kvartal til 80 dollar pr. fat fra 85 dollar, og forventer at Brent vil falle til 75 dollar innen utgangen av 2025, ned fra tidligere 76 dollar. Banken forventer at råoljemarkedet vil forbli stramt gjennom tredje kvartal, før det begynner å stabilisere seg i fjerde kvartal, og potensielt gå i overskudd innen 2025.

Citigroup og JPMorgan advarer mot at oljeprisen kan falle til 60 dollar, ifølge Bloomberg.

Reuters gjennomførte en undersøkelse med 37 analytikere og økonomer. I snitt venter analytikerne en Brent-pris på 82,86 dollar pr. fat i 2024. Dette var imidlertid den fjerde nedjusteringen på rad.

Florian Grunberger i Kpler uttalte: «Til tross for økte geopolitiske spenninger har oljeprisene holdt seg under 90 dollar pr. fat så langt i år, ettersom svak etterspørsel fra Kina og Europa har motvirket den positive effekten av fortsatt begrensede OPEC-forsyninger.»