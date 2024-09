Borr Drilling gikk på børs i Oslo i 2017 og ble senere notert på New York-børsen i 2019. Nå kan det imidlertid gå mot slutten for tiden på børs her hjemme.

Ifølge en børsmelding sent tirsdag kveld har styret, som ledes av Tor Olav Trøim, kalt inn til ekstraordinær generalforsamlig for å få godkjennelse til å stryke selskapet fra Oslo Børs.

Styret mener nemlig at det er til selskapets og dets aksjonærers beste dersom Borr Drilling forblir børsnotert, men kun i New York.

Vil nå ut til flere investorer

En av grunnene er at mesteparten av den daglige omsetningen av selskapets aksjer skjer på New York-børsen. Samtidig mener styret at en avnotering i Oslo vil lette på regulatoriske prosesser, samt gi lavere kostnader, noe som er ønskelig for å gjøre de administrative sidene av selskapet enklere.

Samtidig mener styret at en separat notering i USA vil øke likviditeten i aksjen, ettersom all handel vil foregå på én børs. I tillegg forventes det å gi økt interesse fra amerikanske investorer og analytikere, noe som kan tiltrekke en bredere investorbase og kapital.

Til slutt mener styret at det å kun være notert ett sted er mer passende for selskapets størrelse, fremgang og strategi, og at det vil være mer passende opp mot selskapets konkurrenter. Blant riggselskaper som er notert på børsen i New York er Transocean, Diamond Offshore og Noble.

«Styret mener kostnadene ved å være børsnotert i Oslo i økende grad ikke vil veie opp for ulempene det medfører», heter det i inkallingen.

Dersom avstemmingen går i favør av en avnotering vil Borr Drilling fortsatt være registrert hos Verdipapirsentralen (VPS) i ett år etterpå, slik at aksjonærer får tid til å overføre sin aksjer til børsen i USA.

Møtet avholdes i oktober

Aksjonærmøtet skal holdes 1. oktober på Bermuda, der selskapet er registrert. Det understrekes i inkallingen at forslaget trenger et flertall på 50 prosent av de som avgir stemme ved generalforsamlingen.

Om forslaget får gjennomslag betyr det at Borr Drilling følger i fotsporene til Seadrill, som har valgt å kun være notert i USA med siste handelsdag på Oslo Børs 9. september.