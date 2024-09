Opec utsetter produksjonsøkning

Opec+ er enige om å utsette produksjonsøkning med to måneder, melder TDN Direkt og viser til Reuters og deres kilder.

Opprinnelig var planen å øke produksjonen med 180.000 fat pr. dag i oktober.



Utsettelsen kommer etter at oljeprisene har falt til de laveste nivåene på ni måneder, på bekymringer for svak verdensøkonomi og svake makrotall fra Kina, skriver Reuters.

Tidligere torsdag har en kilde uttalt til nyhetsbyrået at det trolig ville komme en utsettelse fra Opec-landene – «for å balansere markedet».

Rykteutløst prisoppgang

November-kontrakten for Brent-oljen handles like etter klokken 16 rundt 73,73 dollar fatet.

Etter et fall på over 7 prosent den seneste uken, har oljeprisene pekt oppover torsdag på rykter om nettopp en Opec+-utsettelse. Fallet har sendt oljeprisen under 73 dollar fatet for første gang siden sent i fjor, ifølge Bloomberg.

Oljekartellet skal i forrige uke ha vært innstilt på å gjennomføre en produksjonsøkning på 180.000 fat pr. dag i oktober som en del av en plan for gradvis å avvikle kutt på 2,2 millioner fat.

«Opec+ har sagt at den vedtatte produksjonsøkningen kun vil bli gjennomført hvis det er rom i markedet for det,» poengterte oljeanalytiker Ole-Rikard Hammer i Arctic Securities overfor Finansavisen da.