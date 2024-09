Italia ser nå på muligheten til å bygge atomreaktorer gjennom opprettelsen av et nytt selskap, i partnerskap med en utenlandsk investor. Det melder Bloomberg, som viser til Ansa og uttalelser fra Italias utviklingsminister, Adolfo Urso.

«Vi jobber med et nytt italiensk selskap med et utenlandsk partnerskap, som vil legge til rette for at Italia snart kan produsere avansert tredjegenerasjons atomkraft», sa Urso under Ambrosetti-forumet ved Comosjøen, ifølge Ansa.

Urso oppga imidlertid ingen navn på mulige selskaper og partnere.

Bloomberg skriver videre at om det blir atomkraft i Italia, vil det i så fall være et historisk skifte, ettersom dette tidligere har blitt nedstemt i folkeavstemninger i 1987 og 2011.

Italienske myndigheter jobber parallelt med å få på plass et juridisk rammeverk, med mål om å reintrodusere atomkraft senere i år, ifølge energiminister Gilberto Pichetto Fratin.