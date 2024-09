Øystein Stray Spetalens Ferncliff TIH har tirsdag solgt seg helt ut av Dolphin Drilling, fremgår det av en børsmelding.

Totalt er det solgt 2.572.116 aksjer til en kurs på 3,865 kroner, tilsvarende Dolphin Drilling-aksjens sluttkurs tirsdag.

Det gir en samlet salgssum på 9,94 millioner kroner.

Ferncliff TIH er representert i styret i Dolphin Drilling ved Martin Nes, Spetalens våpendrager.

Halvert på børs

Dolphin Drilling har falt 54,4 prosent på Oslo Børs hittil i 2024. Mye har skyldtes selskapets riggproblemer i Nigeria.

For første kvartal rapporterte selskapet et underskudd før skatt på 16,8 millioner kroner. Årets andrekvartalstall viste et nytt underskudd på 13,7 millioner.

I forbindelse med fremleggelsen av andrekvartalstallene fortalte adm. direktør Bjørnar Iversen at selskapet snart fyrer på alle sylinderne igjen, etter å ha kommet seg ut av Nigeria-problemene.

Dolphin Drilling ble notert på Euronext Growth 28. oktober 2022. Spetalen har vært hele veien siden børsintroduksjonen, og fortsatt er hans S.D. Standard ETC nest største aksjonær i riggselskapet med en eierandel på 17,1 prosent.