DNB Markets etter massivt kostnadskutt: Vil fortsatt tape penger

– Intensjonen er å sørge for at vi har en slank og fleksibel struktur som kan håndtere mange markeder. Vi må unngå å bli sårbare når det er salgsnedgang i enkelte land, legger han til.

Lønnsomhet kan imidlertid Otovo se langt etter, skal man tro DNB Markets. I en oppdatering skriver Helene Kvilhaug Brøndbo følgende:



«Vi ser det som positivt at selskapet tar initiativ til å tilpasse kostnadsnivået til de nåværende markedsforholdene for å forlenge likviditeten. Vi vil også understreke at selskapet allerede har oppnådd betydelige kostnadsreduksjoner. Likevel mener vi at dette ikke vil være tilstrekkelig til å gjøre selskapet EBITDA-positivt basert på våre estimater».

FREM MED SPAREKNIVEN: – Dette er nødvendige kutt i kostnadsnivåene for å gjøre selskapet lønnsomt i dagens markedssituasjon, sier Andreas Thorsheim i Otovo. Foto: Thomas Bjørnflaten

Blør penger

Ifølge konsensusestimater innhentet av Bloomberg venter analytikerkorpset at Otovo skal omsette for 713 millioner kroner i år med en EBITDA på minus 323 millioner kroner.

Til neste år estimerer analytikerne en topplinje på 992 millioner kroner og en EBITDA på minus 242 millioner kroner.

I første halvår i år hadde Otovo driftsinntekter på 350 millioner kroner, ned fra 609 millioner kroner i samme periode i fjor. Driftsresultatet (EBIT) beløp seg til minus 199 millioner kroner i første halvår.



– Det er tre tiltak vi nå gjennomfører som skal sørge for at vi går i pluss. Det første er bemanningskuttene som vi nå annonserer. Det andre er å selge leasingporteføljer, for frigjøre kontanter og sørge for en reversering av kontantstrømmen som i dag går inn i investeringer i leasinganlegg, og til slutt er det å øke mersalget av batterier og elbilladere til våre kunder. Det siste skal sørge for at vi tjener mer pr. kunde selv om prisen på solanlegg faller, sier Thorsheim.

– Har dere lykkes med å selge mer til hver kunde?



– Vi rapporterte i andre kvartal at vi hadde solgt elbilladere i alle land, samtidig som batterisalget var på nesten 50 prosent i kvartalet. Det vil nok ikke overraske noen om batterisalget nærmer seg 60 prosent i tredje kvartal, sier han.

Otovo har spesialisert seg på å installere solanlegg på private hustak. Selskapet er i dag etablert i 13 europeiske land. Den kraftige salgsnedgangen skyldes først og fremst svak utvikling i Benelux-landene, Skandinavia og Spania.

Ved utgangen av andre kvartal hadde Otovo en kontantbeholdning på 334 millioner kroner.