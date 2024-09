– Man burde kunne forvente årlig utbyttevekst i Aker BP opp mot 3 dollar per aksje i 2028. Vår Energi fremstår mer som et case hvor utbyttene holder seg stabile på dagens nivå, men hvor en reprising på yield noen år ut i tid er en mulighet, sier Evjen.

Selv med utbytte som vokser med rundt 5 prosent i året, så må oljeprisen ned mot 50 dollar fatet før Aker BP når sin målsatte gjeldsgrad, beregner DNB-analytikeren. Derfor er det ingen fare for utbyttet.

– Sånn sett ser vi en svært lav risiko for at utbyttet ikke vokser jevnt og trutt de neste årene. Det er viktig å huske at Aker BP har en ekstremt sterk balanse i en historisk kontekst samt meget romslig likviditet, sier han.

– Hvorfor foretrekker du Aker BP og Vår Energi foran f.eks Equinor?



– I Equinor er det fortsatt usikkerhet rundt takten i fornybarinvesteringene og hvor negativt det vil slå på kontantstrømmen og utbyttekapasitet fra 2026 og utover. Ekskludert ekstraordinære utbytter eller tilbakekjøp av aksjer så prises Equinor i dag på ca. 8 prosent yield sammenlignet med europeiske sammenlignbare selskaper på 10–11 prosent, sier Evjen, som har en hold-anbefaling og kursmål 300 kroner i Equinor.

Oppløftende beskjed

Han trekker frem at oljeselskapet har hatt medvind i driften, med stabilisert vannmengde i produksjonen på Johan Sverdrup samtidig som Tyrving-feltet har startet opp før planen.

En stor del av Aker BPs inntekter styres av når produksjonen fra Johan Sverdrup vil falle fra platånivået, som toppen av feltets produksjonskurve. Equinor, som er operatør på feltet, har tidligere kommunisert at dette vil skje i år eller begynnelsen av neste, men i forbindelse med oljemessen ONS i Stavanger uttalte driftssjef Kjetil Hove at han nå så større sannsynlighet for at det vil skje neste år.

Les også Equinor spår Johan Sverdrup-topp neste år Equinor har sett for seg at Johan Sverdrup vil være forbi produksjonstoppen i år eller i begynnelsen av 2025. Nå kommer Equinors driftsdirektør med en gladmelding.

Selv om oljefeltet Tyrving står for en liten andel av Aker BPs samlede produksjon, mener Evjen at oppstarten et par måneder foran planen nå i september illustrerer hvor godt alliansemodellen til Aker BP fungerer, noe som igjen bør tilsi lavere risiko for bølgen av prosjekter som Aker BP skal starte opp i 2026-2027.