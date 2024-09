Gaute Eie holder seg unna fornybart

Finansavisen møter investeringsdirektøren Gaute Eie på den årlige energikonferansen til Pareto Securities på Holmenkollen onsdag, minutter før Pareto-sjefen Christian Jomaas åpner konferansen med sin tale om økt M&A-aktivitet i energisektoren.

Jomaas mener blant annet at lave priser innen fornybart, olje og oljeservice, etter en nedgang i oljeprisen, kan by på gode muligheter for investorer både på og utenfor Oslo Børs.

Investeringsdirektøren i Eika sitter derimot på gjerdet når det gjelder timingen på gå inn i olje på Oslo Børs.

– Nå står vi og vipper, og vi er usikre på om det er timing for det nå. Vi har en høst foran oss, makroen er tøff, og derfor er vi på vent, sier han.

Sitter i tank

De siste ukene har oljeprisen falt til litt over 70 dollar fatet, og flere storbanker venter en oljepris ned til 60 dollar. Det er nettopp oljeprisen som Eie peker ut som det største usikkerhetsmomentet i markedet nå.

– Det er ikke noen tvil om at oljeprisene har falt mye, og det er spesielt Kina folk er veldig usikre på, samt hva Opec kommer til å gjøre. Det er veldig spennende, og det kan komme mange nye muligheter, sier han.

– Det er selvfølgelig skummelt om vi er på vei inn i en tilsvarende situasjon som vi så i 2014, som alle er redde for, der Opec gir opp og flommer markedet.

Eie forteller at de derimot er «long» med tankaksjer i porteføljen.

– Shipping har vært et eventyr, da det har gått nesten 400 til 500 prosent de siste 3 årene. Men det er fortsatt veldig lite tilbud, og der føler vi at man må være mer pragmatiske. Vi sitter blant annet fortsatt i tank.

– Vi tror det er såpass lite tilbud nå inn i en ny sesong, så vi er mindre redde for shipping enn det vi er for oljeservice. Det er vi mest skeptiske til.

– Få selskaper å investere i

Når det gjelder fornybarsektoren mener Eie han har til gode å finne attraktive investeringskandidater.

– I fornybarsektoren er det veldig få selskaper å investere i. Vi har ikke helt funnet noen foreløpig, så det har vi ikke fokus på, sier han.

– Hva er det som skal til for at du går inn i fornybart?

– Sektoren må få selskaper som er lettere å regne på, og hvor det er lettere å se businessmodellen. Det har vi ikke sett de siste årene. Heldigvis har vi holdt oss unna mange av dem, for mange har jo falt veldig mye, sier han.

– Vi må få selskaper som det er enklere og regne på og som vi ser mer potensiale i.