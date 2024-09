På Gastech-konferansen i Houston kritiserer Chevrons konsernsjef Mike Wirth president Joe Bidens «angrep på naturgass» og han hevder frysningen av nye eksporttillatelser for LNG-terminaler har satt «politikk over fremgang» og vil skade klimainnsatsen, skriver Financial Times.

– Det øker energikostnadene ved å fjerne potensiell forsyning fra markedet, sier Wirth.



– Det truer pålitelige forsyninger av LNG, undergraver energisikkerheten for våre allierte. Og det bremser overgangen fra kull til naturgass, noe som betyr mer utslipp, ikke mindre, legger han til.

Les også Kan senke OPEC Store mengder naturgass i Texas til 12 dollar pr. oljefat setter i gang en kjedekollisjon av abritrasje i energibruk bort fra olje som kan ende med å senke OPEC.

–Feiler

FÅR KJEFT: Til tross for rekordhøy produksjon og fortjeneste for olje- og gassprodusenter møter president Joe Biden kritikk for energipolitikken sin. Foto: Bloomberg

Biden har forsøkt å balansere på en tynn linje når det gjelder naturgass. Han oppmuntret amerikansk eksport til Europa etter Russlands fullskala invasjon av Ukraina, men har også slått ned på utslipp og forsøkt å drive en overgang til fornybare energiformer.

– Når det gjelder å fremme økonomisk velstand, energisikkerhet og miljøvern, feiler en LNG-tillatelsespause på alle tre områder, sier Wirth.

Olje- og gassindustrien har lobbet hardt for å overtale den føderale myndighetene til å avslutte pausen på utstedelse av lisenser for nye LNG-anlegg. Pausen vil bli opprettholdt til Energidepartementet har fullført en analyse av virkningen av den økte eksporten de siste årene.

En føderal domstol opphevet pausen i juli, men det er ikke blitt utstedt noen nye tillatelser for amerikanske eksportprosjekter siden, skriver FT.

Les også Bygger flytende LNG-fabrikk på spekulasjon Tor Olav Trøim vil doble Golar LNGs flåte til fire store gassproduksjonsskip innen 2030.

Valgkampmat

Eksportpausen er blitt et sentralt valgkamptema i vippestaten Pennsylvania, som produserer mer enn 20 prosent av all gass i USA.

Donald Trump har lovet å reversere Biden-administrasjonens klimaagenda, og hevder han at han vil halvere energiprisene ved å åpne opp for større produksjon. Imidlertid mener flere analytikere at de fleste store selskapene ikke ser seg tjent med å påbegynne nye kostbare borerunder, skriver FT.

Demokratenes presidentkandidat Kamala Harris har tidligere sagt at hun vil forby fracking, men har nå snudd i spørsmålet og har snarere hyllet den økte produksjonen som har kommet i USA.