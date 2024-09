Russlands sjøbårne oljeeksport snittet 3,21 millioner fat pr. dag i de fire ukene frem til 15. september, 80.000 fat pr. dag mindre enn i den foregående fireukersperioden, viser en Bloomberg-gjennomgang.

Fireukerssnittet har – med unntak for én uke – ligget mellom 3,13 og 3,25 millioner fat pr. dag siden begynnelsen av juli. Hittil i år ligger eksporten 50.000 fat pr. dag under 2023-snittet.

I uken frem til 15. september var eksporten 3,25 millioner fat pr. dag, opp 110.000 fat pr. dag fra uken før.

Samtidig falt prisen på Ural-olje for andre uke på rad, og denne gang over 3 dollar pr. fat slik at ukentlig snittpris gikk tilbake til 59,46 dollar pr. fat – som er under 60 dollar-taket G7-landene forsøkte å pålegge Moskva som straff for Ukraina-invasjonen i 2022.

Lavere volumer og priser har ifølge nyhetsbyrået redusert verdien av Russlands råoljeeksport nesten 30 prosent siden slutten av juni.



Oljeprispress

Oljeprisen har vært under press i det siste grunnet svakere vekst i Kina – Russlands største marked, og pessimistene kan få vann på mølla etter onsdagens møte i Federal Reserve. Markedet er usikkert på om USAs sentralbank kutter renten med 25 eller 50 basispunkter, men den støttende effekten av selv et 50 basispunkters kutt vil etter Bloombergs vurdering trolig være kortvarig.

Brent november-olje står onsdag ettermiddag i 73,29 dollar pr. fat, ned 0,5 prosent i dagens handel. På tre måneder snakker vi om et prisfall på over 15 prosent for Brent-oljen.

Bruttoverdien av Russlands råoljeeksport falt til 1,42 milliarder dollar i uken frem til 15. september, noe ned fra 1,44 milliarder dollar uken før. Dette er likevel godt over bunnen på 930 millioner dollar pr. uke fra de fire første ukene etter at G7-pristaket ble innført tidlig i desember 2022.

Fireukerssnittet på rundt 1,5 milliarder dollar er nå på sitt laveste siden februar, og ned fra 2,17 milliarder dollar da toppen ble nådd i juni 2022.

Dypere kutt

Russland terminerte sine eksportmål i slutten av mai, og valgte i stedet å begrense produksjonen som sine partnerne i Opec+. Produksjonsmålet er satt til 8,978 millioner fat pr. dag ut november, etter at en planlagt reversering av kutt ble utsatt med to måneder.

Moskva har ifølge Bloomberg også lovet å gjennomføre dypere produksjonskutt i oktober og november i år, og deretter i perioden mars-september 2025 – som en kompensasjon for å ha produsert over Opec+-kvoten tidligere i år.

Nyhetsbyrået viser videre til russiske tall som peker mot at landet var svært nær å møte produksjonsmålet for forrige måned, etter press fra Opec+ om å skjerpe etterlevelsen av kuttavtalen.