25 eller 50: – Send inn klovnene

Før rentebeslutningen til Federal Reserve kl. 20:00 onsdag, som flere banker beskriver som «kron eller mynt» (25 eller 50 basispunkters rentekutt), er det minst ett viktig datapunkt som Powell skal vurdere, nemlig amerikansk detaljhandel (Retail Sales), som publiseres kl. 14:30 i dag.

«Da vi avsluttet forrige uke, hadde rentekurven priset beslutningen som et myntkast,» skriver Tony Pasquariello, sjef for hedgefonddekning i Goldman Sachs. Tirsdag morgen er det 69 prosent sannsynlighet for dobbelt kutt. Banken tror det blir et rentekutt på 25 basispunkter, men Pasquariello skriver at «terskelen for 50 bps er lav».

«25 eller 50 er stort sett alt du leser denne morgenen», skriver kollega og derivatguru Brian Garrett.

Latterliggjør situasjonen

Charlie McElligott, tverraktivastrateg og direktør i Nomura, starter gårsdagens notat med: «Hva betyr "send in the clowns"?», som ifølge Wikipedia er en teaterreferanse som betyr «hvis forestillingen ikke går bra, send inn klovnene».

Han latterliggjør hvordan narrativet har endret seg den siste tiden. Han peker på flere avisartikler som «tilsynelatende avslutter debatten for september FOMC» og strekker seg langt: «etter at rentekomiteen følte behovet for "clean-up in aisle 5"-artikler (...) for å rebalansere markedsprisingen etter at markedet hadde bestemt seg for 25 basispunkter».

Han er ikke den eneste som har hengt seg opp i artikler som endrer markedsprisingen.

Detaljhandel

Det er ventet en månedlig oppgang på 0,2 prosent. Ekskluderer man biler, ventes det en oppgang på 0,3 prosent. På årsbasis er det ventet 2,7 prosent vekst i den overordnede detaljhandelen.

Bank of America deler sanntidsdata for debet- og kredittkortforbruk til kundene sine. De påpeker at Labor Day i år havnet på 2. september, noe som betyr at noen av forberedelsene til feiringen ble gjort i august. Sesongjustert mener Bank of America at forbruket per husholdning falt med 0,2 prosent, noe som tilsvarer en nedgang på 0,1 prosent i den offisielle målingen av kjernegruppen (detaljhandel ekskludert biler, gass, bygningsmaterialer og restauranter).

Bank of America forventer et rentekutt på 25 basispunkter, og mener at dagens måling må være «ekstremt» dårlig for å trigge et kutt på 50 basispunkter. De estimerer at et fall på 1 prosent i kjernegruppen er tilstrekkelig for å utløse et kutt på 50 basispunkter.