Har MDG Norges beste energipolitikk?

Debattinnlegg: Sunniva Rose (PhD), kommunikasjonsansvarlig i Norsk Kjernekraft og amanuensis II innen kjerne- og energifysikk ved UiO, og Jonny Hesthammer (PhD), adm. direktør i Norsk Kjernekraft og tidligere geologi- og geofysikkprofessor ved UiB

I Norsk Kjernekraft er vi blitt litt forelsket i Tobias Stokkeland, lederen for Grønn Ungdom. Hans utspill om kjernekraft som viktig for å nå klimamålene er nemlig et friskt pust i den betente norske energipolitiske debatten.

La oss fort minne om hva vi prøver å gjøre: Uten statlige subsidier vil vi starte utslippsfri energiproduksjon med klima- og naturvennlig kjernekraft.

Som vi alltid har sagt: Vi kan tidligst ha små modulære kjernekraftverk, SMR, i drift om ti år. Kjernekraft løser altså ikke 2030-målene, og derfor heier vi på alle fossilfrie energiformer.

Men vi opplever at det blir stukket kjepper i hjulene våre, blant annet fra energiminister Terje Aasland (Ap). Og når regjeringen mer eller mindre ble presset til å sette ned et kjernekraftutvalg, bestemte den at utvalget skal ledes av kjernekraftmotstander og tidligere SV-leder Kristin Halvorsen.

I Norsk Kjernekraft føler vi oss fanget et underlig sted: Det er ufattelig vanskelig å nå nullutslippsmålet i 2050. Vi kan bidra positivt, men siden norske politikere har handlet for tregt i forhold til 2030-målet, virker de nå villige til å ofre oss, og dermed også 2050-målet; det som altså er hovedmålet.

Derfor ble vi så utrolig glade for utspillet til Tobias Stokkeland og Grønn Ungdom. De forstår at kjernekraft er en god løsning på sikt, og at vi ikke er en hindring for dagens energi- og klimasatsninger.

Politisk er dette spennende. I Norge leder høyresiden med FrP og KrF an med entusiasme for kjernekraft. Selv Høyre sier i sitt utkast til partiprogram et forsiktig ja.

Men det er ingen grunn til at kjernekraft kun skal være en vinnersak for høyresiden. Av partiene som vil kunne samarbeide med en regjering på venstresiden, er det MDG som nå kanskje tydeligst vil omfavne kjernekraft. Det kan bli en vinnersak.

SMR passer for et desentralisert kraftnett. Kjernekraft vil skape lønnsomme arbeidsplasser og redusere naturinngrepene.

Kjernekraft deler dessuten noen viktige parametere med vannkraften: Den er dyr å lage, men billig i drift. Og kraftverkene varer i 80 til 100 år, kanskje lenger.

Det gjør at kjernekraft vil kunne bli den nye vannkraften, bare med langt mindre naturinngrep.

Vi heier på Tobias Stokkeland. For vår egen del, men ikke minst for innbyggerne, naturen og klimaets skyld. Hvis MDG i så fall vinner frem ved valget, er det vel fortjent.

