Equinor evakuerer – 29 prosent av produksjonen stengt i Mexicogulfen

Equinor stenger Titan-plattformen i Mexicogulfen på grunn av orkanen «Helene», skriver Oilprice og refererer til Reuters.

Det anslås at 29,18 prosent av oljeproduksjonen (511.000 fat pr. dag) og 16,85 prosent av naturgassproduksjonen (313 millioner kubikkfot pr. dag) er stanset, og totalt 17 plattformer er evakuert, pr. 18:30 norsk tid onsdag, ifølge Bureau of Safety and Environmental Enforcement (føderal etat i Innenriksdepartementet i USA).

NRK skriver at orkanen trolig vil nå kategori 4 – den nest høyeste på skalaen – når den treffer land, og refererer til Reuters. I noen områder i Florida er det ventet opp mot 400 millimeter regn og vindstyrker på opptil 251 km/t.

Derfor er det erklært unntakstilstand i Virginia, Florida, Georgia, North Carolina og South Carolina, ifølge CNN.

Rundt klokken 05:00 (norsk tid) var det målt vindkast på 137 km/t, og stormen befant seg cirka 684 kilometer sørvest for Tampa, Florida, og beveget seg nordover.

Det er kun to uker siden uværet «Francine» herjet i Mexicogulfen.