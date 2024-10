Oslo vil bruke 9,5 milliarder på karbonfangst

Det nye budsjettet er på 9,5 milliarder kroner, melder VG. Prosjektet beskrives som avgjørende for å nå Oslos klimamål om 95 prosent utslippskutt innen 2030.

Regningen skal fordeles slik: Oslo kommune står for 2,65 milliarder kroner gjennom et heleid selskap, staten bidrar med 2,7 milliarder, og Celsio, gjennom eieren Hafslund, står for 4,2 milliarder kroner.

– Vi ber ikke om nye penger, men mener prosjektet er klart nok til at vi går videre. Det må behandles av Stortinget før årsskiftet for å komme i mål, sier næringsbyråd Anita Leirvik North (H).

I fjor vår ble karbonfangstplanene utsatt fordi budsjettet lå an til å sprekke kraftig. Det opprinnelige budsjettet på 5,5 milliarder kroner hadde vokst til 10 milliarder.

Søppelforbrenningsanlegget på Klemetsrud står i dag for 17 prosent av Oslos klimagassutslipp. Planen er å bygge en CO2-terminal i Oslo havn der gassen lastes på skip. Skipene vil frakte CO2 til Øygarden på Vestlandet, der gassen skal pumpes under Nordsjøen for permanent lagring.

Om alt går etter planen, kan Oslo ha et CO₂-fangstanlegg klart i 2029 – tre år forsinket.