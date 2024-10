– Sannsynligvis avgjørende for Northvolt

En gruppe långivere til svenske Northvolt skal møtes på fredag for å vurdere om de skal forlenge livbøyen til batteriprodusenten, skriver Bloomberg.

«Til syvende og sist vil valgene deres sannsynligvis være avgjørende for Northvolt,» hevder nyhetsbyrået.

Så langt har Northvolt slukt mer enn 15 milliarder dollar i gjeld, egenkapital og offentlig støtte. I januar kommuniserte selskapet at de ønsket å få tilgang til en grønn lånefasilitet på 5 milliarder dollar, men det ble ikke akseptert av långiverne, ifølge Bloomberg.

På torsdag sa Harald Mix, grunnleggeren og eier av 7,2 prosent av aksjene i Northvolt: «Jeg vil fortsette å støtte Northvolt med ny kapital,» ifølge Bloomberg og refererer til Sveriges Radio.

Les også Batterifabrikken er gravlagt

Er ikke Morrow og Freyr like håpløse som Petter Olsen? Øystein Stray Spetalen mener Morrow og Freyr er håpløse. Skatteetaten mener Petter Olsen er håpløs. Mens Olsen gikk konkurs etter gigantisk skattekrav får Morrow og Freyr skatte- og avgiftsfradrag som om de skulle vært pengemaskiner.

Fornybarekspert slakter det norske batterieventyret – Utsiktene for å kunne tjene penger på en ny batterifabrikk er nesten en matematisk umulighet, sier First-forvalter Ole André Hagen.

Det er uklart om Northvolts andre hovedaksjonærer – inkludert Volkswagen, Goldman Sachs Asset Management og BMW – er villige til å tilføre ny kapital.

Tar grep

På mandag ble det kjent at Northvolt sier opp 1.600 ansatte – rundt en femtedel av hele arbeidsstyrken.

Samtidig suspenderte selskapet ekspansjonsplanene for hovedfabrikken i Skellefteå.

Et produksjonsanlegg ble pauset, et i Sverige ble avsluttet. Videre har de forpliktelser om enheter under bygging i Tyskland og Canada, men kan revidere tidsskjemaet og omfanget, ifølge Bloomberg.