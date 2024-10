Cadeler har signert faste kontrakter med havvindparkene Baltyk 2 og Baltyk 3, begge eid av joint venture eid av Equinor og Polenergia, opplyses det i en børsmelding.

Den totale verdien forventes å være i området 120-144 millioner euro, tilsvarende 1,4-1,7 milliarder kroner, og arbeidet har planlagt oppstart i 2027.

De to havvindparkene ligger i Østersjøen, utenfor havnen Leba i Polen, og prosjektene vil innebære installasjon av totalt 100 offshore vindturbingeneratorer.

– Vi er glade for å kunngjøre en fast kontrakt for nok et viktig milepælsprosjekt i Polen. Dette markerer vårt tredje store prosjekt i det polske markedet, og viser det sterke forretningspotensialet, drevet av økende etterspørsel etter fornybar energi, sier Cadeler-sjef Mikkel Gleerup i en kommentar.

Kontrakt i Asia

Mandag meldte Cadeler at de også er i forhandlinger om en havvindkontrakt på over 2 milliarder kroner i Asia.

Selskapet skal ha reservert et av sine nybygg til en potensiell kontrakt for flere havvindprosjekter.

– Markedet i Asia- og stillehavsregionen har et betydelig vekstpotensial, og er av stor interesse for Cadeler. Å utvide vår tilstedeværelse i markedet med denne reservasjonsavtalen er i tråd med vår globale forretningsstrategi, sa Gleerup.

Cadeler har en flåte på fem transport- og installasjonsskip for havvindsektoren etter at det tok levering av et nybygg i sommer. Selskapet har også ytterligere fem under bygging.