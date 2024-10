Nordsjøoljen (spot) fyker opp over 3,7 prosent til 74,69 dollar pr. fat etter meldinger om at Iran forbereder seg på et angrep mot Israel. Før meldingen var brent ned 1,3 prosent til 70,78 dollar fatet.

Inntrykket i markedet har lenge vært at de to landene ikke vil eskalere konflikten, men natt til tirsdag startet israelske styrker en bakkeinvasjon i Libanon. Nå har USA indikasjoner på at Iran forbereder seg på å umiddelbart lansere et ballistisk missilangrep mot Israel, ifølge en kilde fra Det hvite hus, skriver Bloomberg.

Kilden sier videre at USA aktivt vil forsvare Israel mot det mulige angrepet, som vil få alvorlige konsekvenser for Iran.

– Iran føler seg presset til å gjøre noe. Det er dette begge parter har sagt de ønsker å unngå. Det vil i så fall innebære en klar eskalering, sier Arctic-analytiker Ole Rikard Hammer til Finansavisen.

– I verste fall snakker man om eksporten fra den arabiske gulf som må gjennom Hormuzstredet. Da snakker man om 20 millioner fat pr. dag.

USA på banen

Hammer påpeker at en slik situasjon neppe vil vare veldig lenge da hverken USA eller Kina vil tåle det.

– Alle skjønner at hvis oljeproduksjon kommer i spill, vil USA komme mer på banen.

– Et annet scenario er en mer avgrenset konflikt som kun påvirker Irans produksjon. Da vil prisen trolig holde seg innenfor 80 til 100 dollar fatet, men bli der lenger.

– Opec har noe reservekapasitet men det er ikke gitt at de vil rushe for å erstatte et eventuelt iransk bortfall, gitt det politiske bakteppet.

Råvaresjef Bjarne Schieldrop i SEB trekker frem at Israel ønsker å nøytralisere de krigførende kreftene i Gaza og svekke Hizbollahs militære kapasitet i Libanon for å unngå angrep som det som skjedde 7. oktober i fjor.

– Det spekuleres i om Israel vil utnytte Hizbollahs svekkede posisjon til å angripe Iran, noe USA er imot, men Israel går ofte sin egen vei. Dette skaper usikkerhet om hva Iran nå vil gjøre, sier Schieldrop.

FLERE UTFALL: – Hvis konflikten eskalerer, kan det påvirke oljeproduksjonen i andre land som Irak og Saudi-Arabia, og da kan vi snakke om mer alvorlige konsekvenser for oljeprisen, sier råvaresjef Bjarne Schieldrop i SEB. Foto: Ivan Kverme

– Vil unngå konflikt

– Hvordan tror du disse urolighetene vil påvirke oljeprisen fremover?

– Det er viktig å huske at Iran eksporterer rundt 2 til 2,5 millioner fat olje pr. dag, og Opec+ har en reservekapasitet på 6 millioner fat pr. dag. Selv om Iran skulle bli dratt inn i en konflikt med Israel og USA, som USA virkelig ønsker å unngå – spesielt nå før presidentvalget – vil vi kunne håndtere bortfallet av iransk olje, sier Schieldrop, og fortsetter:

– Dette er grunnen til at oljeprisen ikke har steget mer enn den allerede har gjort. Men det er selvsagt risikoer. Hvis konflikten eskalerer, kan det påvirke oljeproduksjonen i andre land som Irak og Saudi-Arabia, og da kan vi snakke om mer alvorlige konsekvenser for oljeprisen.

Råvaresjefen trekker frem at Iran er i en vanskelig situasjon.

– De vil unngå en direkte konflikt med Israel, men samtidig må de handle for å opprettholde sin innflytelse i regionen. Hvis de ikke gjør det, kan det få alvorlige konsekvenser for deres allianser i Midtøsten, sier han.