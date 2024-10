I en analyse fra DNB Markets skriver analytiker Steffen Evjen at han i Aker BPs «trading update» 14. oktober forventer en nettoproduksjon på 420.000 fat oljeekvivalenter pr. dag i tredje kvartal, 2 prosent over Bloomberg-konsensus. Likevel ligger realisert væskepris på 77,80 dollar pr. fat under Brent-prisen og 3 prosent under konsensus, grunnet en noe negativ prisdifferanse for Johan Sverdrup-feltet i kvartalet.

Evjen estimerer et driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) på 2.585 millioner dollar for kvartalet, 2 prosent under konsensus.

Analysefakta Aksje: Aker BP Meglerhus: DNB Markets Anbefaling: Kjøp (Kjøp) Kursmål: 280 (280)

Analytikeren viser videre til at Johan Sverdrup sannsynligvis vil opprettholde produksjonsplatået frem til tidlig 2025, i tråd med kommunikasjon fra operatøren Equinor. For 2024 estimerer DNB Markets en produksjon på 436.000 fat oljeekvivalenter pr. dag, som er i øvre del av guidingen på 420–440.000 fat.

DNB Markets gjentar sin kjøpsanbefaling på Aker BP og opprettholder kursmålet på 280 kroner. Evjen anser aksjen som attraktivt priset, med en implisitt langsiktig oljepris rundt 70 dollar pr. fat og en utbytteavkastning på 11 prosent. Sistnevnte forventes å stige til rundt 14 prosent innen 2028.

– Nytt Vår Energi-fokus

Samme analytiker er onsdag ute med en oppdatering av Vår Energi i forkant av deres «trading update» 10. oktober. Evjen forventer en produksjon på 259.000 fat oljeekvivalenter pr. dag i kvartalet, 4 prosent under Bloomberg-konsensus. For 2024 estimerer Evjen en produksjon på 289.000 fat pr. dag, innenfor selskapets guiding på 280-300.000 fat. En markant produksjonsøkning forventes i fjerde kvartal, blant annet grunnet oppstarten av Johan Castberg FPSO-en i andre halvdel av kvartalet.

Analysefakta Aksje: Vår Energi Meglerhus: DNB Markets Anbefaling: Kjøp (Kjøp) Kursmål: 39 (39)

Analytikeren forventer et driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) på 1.450 millioner dollar for Vår Energi i tredje kvartal, 3 prosent under konsensus.

Evjen påpeker at investorene trolig vil skifte fokus mot 2025, spesielt med oppstarten av Balder X planlagt til andre kvartal 2025. Med olje- og gassprisestimater på henholdsvis 77 dollar pr. fat og 12 dollar pr. mmbtu (millioner britiske termiske enheter), estimerer han en fri kontantstrøm-yield på omtrent 16 prosent i 2025, noe som vil dekke utbyttet. DNB Markets gjentar kjøpsanbefalingen med kursmål 39 kroner.

Oppsummeringen er laget av AI-verktøyet ChatGPT, og justert av Finansavisens journalister.