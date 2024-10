Folketrygdfondet selger aksjer i Borr Drilling

I september kalte styret i Borr Drilling, som ledes av Tor Olav Trøim, inn til en ekstraordinær generalforsamling for å få godkjennelse til å stryke selskapet fra Oslo Børs. Folketrygdfondet, som er sjette største eier i Borr Drilling, stemte mot forslaget om avnotering, men fikk ikke med seg nok aksjonærer til å stå imot.

Selger

Onsdag melder Folketrygdfondet at det har solgt 60.000 aksjer i Borr Drilling, og har etter denne transaksjonen netto 13,19 millioner aksjer i selskapet, tilsvarende en eierandel på 4,99 prosent.

«At Borr Drilling forsvinner fra Oslo Børs vil dessverre gå utover noen få store norske institusjoner som ikke vil ha samme mandat til å kjøpe aksjen når den er notert i USA», skrev Finansavisens aksjekommentator Karl Johan Molnes etter exit-planene.

Bedre i USA?

Bakgrunnen for avnoteringen er at mesteparten av den daglige omsetningen av selskapets aksjer skjer på New York-børsen. Samtidig mener styret at en avnotering i Oslo vil lette på regulatoriske prosesser, samt gi lavere kostnader, noe som er ønskelig for å gjøre de administrative sidene av selskapet enklere.

Onsdag omsettes Borr Drilling-aksjen for 58,35 kroner, opp 0,8 prosent.