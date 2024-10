Oljeprisene stiger torsdag for tredje dag på rad, og bykset opp ytterligere én dollar da USAs president Joe Biden i et Bloomberg-oppslag blir sitert på at det pågår diskusjoner om et mulig israelsk angrep på iranske oljefasiliteter.

Biden legger til at han ikke forventer et hevnangrep fra Israel torsdag på missilangrepet fra Iran tidligere i uken. Dog hevder israelske styrker (IDF) ifølge nyhetsbyrået AFP at de torsdag har angrepet – og truffet – et Hizbollah-hovedkvarter i Libanons hovedstad Beirut.

Brent-olje for desember-levering står i 76,86 dollar pr. fat, opp over 4 prosent (3 dollar) så langt i dagens handel og opp fra 75,47 dollar pr. fat da Oslo Børs stengte onsdag. WTI-oljen stiger 4,3 prosent til 73,17 dollar pr. dat.

1,5 millioner fat pr. dag

Et større angrep på Irans eksportkapasitet kan ta ut produksjon på 1,5 millioner fat pr. dag, skrev Citigroup-analytikere ifølge nyhetsbyrået i et notat onsdag. Et mindre angrep på for eksempel nedstrømsvirksomhet kan ta ut 300-450.000 fat pr. dag.

DRAMATIKK: Bjarne Schieldrop i SEB tror oljen lett kan fyke opp i 200 dollar ved et stort israelsk angrep på Irans oljeinstallasjoner. Foto: Iván Kverme

– Det at energiinfrastruktur nå anses som et potensielt mål, er ikke helt overraskende for markedet. Men det at Biden nevner det gjør muligheten mer reell. Det har vært en viss skepsis rundt om Israel faktisk ville rette angrep mot oljefasiliteter, hovedsakelig på grunn av innflytelsen fra Biden-administrasjonen, som er ivrig etter å holde oljeprisene stabile før det kommende valget, sier senior energitrader Rebecca Babin hos CIBC Private Wealth.

– Kan lett gå i 200 dollar

Analysesjef for råvarer i SEB, Bjarne Schieldrop, påpeker overfor CNBC at et israelsk angrep på den iranske oljeinfrastrukturen vil få dramatiske konsekvenser på oljeprisene.

– Hvis oljeinstallasjoner i Iran virkelig ble tatt ut, og tvinger eksporten ned med 2 millioner fat pr. dag, vil det neste spørsmålet markedet stiller seg bli hva som vil skje i Hormuz-stredet. Det vil selvfølgelig legge en betydelig risikopremie på oljen, sier han.

– Da kan oljeprisene lett stige til 200 dollar pluss, fortsetter Schieldrop.



SEB-analytikeren mener alt avhenger av hvordan Midtøsten-konflikten eskalerer videre.

– Jeg tror det sier seg selv at Israel vil gjengjelde det siste iranske angrepet, og det kommer sannsynligvis til å skje innen fem dager, før ettårsdagen for 7. oktober, legger han til.