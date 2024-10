Della Vigna forventer at 2024 blir et kapitalintensivt år for Aker BP på grunn av store investeringer før produksjonsøkning. Målet for Røkke-selskapet er å produsere 525.000 fat daglig i 2028, heter det i analysen.

Nedgangen på det største feltet, Johan Sverdrup, der Aker BP eier 32 prosent, blir godt håndtert av Equinor (operatøren), heter det. Analytikerne estimerer fem prosent nedgang fra feltet de neste tre årene, mens markedet forventer syv prosent, heter det.

Les også Trump vs. Harris: Slik påvirkes norsk økonomi Det er bare en måned til amerikanerne skal velge sin neste president. For Norge kan alt fra oljepris til kronekurs stå på spill.

«Med den laveste gjeldsgraden i dekningen har Aker BP god økonomisk fleksibilitet til å opprettholde sin utbyttepolitikk», skriver Goldman-analytikerne.

Om Yggdrasil tror de det kan oppstå forsinkelser og kostnadsoverskridelser. Dette står i kontrast til hva kanadiske RBC Capital Markets skrev i september: «Aker BP har en sterk merittliste for å levere prosjekter før tiden».

«Uten oljehedging er Aker BP det mest utsatte selskapet for fall i oljeprisene» i dekningen, heter det fra Goldman.

Goldman kutter kursmålet fra 280 til 270 kroner og gjentar sin nøytral-anbefaling.

Skeptisk til oljen

«Vi er fortsatt negative til sektoren som helhet», skriver Della Vigna.

På kort sikt mener analytikerne at oljeselskapene kan komme med nedjusteringer når det gjelder inntjeningen. På lang sikt er de derimot positive.

Goldman opererer med et Brent-intervall på 70-85 dollar fatet, som er forskjøvet mot nedsiden, gitt høy ledig kapasitet og risikoer knyttet til etterspørselen, særlig i Kina.

Les også På tide med oljeservice Oljeprisen skyter fart, drevet av stadig mørkere geopolitiske spenninger. Oljeservicesektoren, som i høst har blitt smadret i filler på Oslo Børs, fremstår nå som en svært så attraktiv investeringsklasse.

«Brent kan falle til 60 dollar fatet innen desember 2025 dersom Kinas oljeforbruk holder seg flatt, hvis USA innfører en generell 10 prosent tariff på vareimport, eller hvis OPEC fullstendig reverserer de 2,2 millioner fat pr. dag ekstra kutt innen november 2025», skriver analytikerne.

Europeiske gasspriser er «svært motstandsdyktige på kort sikt», mener Della Vigna. For førstkommende vinter mener de gassprisene vil ligge på 40 euro pr. megawattime, i tråd med markedet.