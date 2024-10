Oljeprisen faller etter Kina-møte: – Brent er i korrigeringsmodus

Desember-futuren for Brent er på formiddagen ned 2,2 prosent til 77,34 dollar fatet, mens WTI er ned 2,3 prosent til 73,82 dollar.

Det kinesiske finansdepartementet holdt et møte på lørdag, og markedsaktører sitter fortsatt igjen med «usikkerhet rundt Kinas økonomiske utsikter og stimuleringspakken», ifølge Mukesh Sahdev, global sjef for olje i Rystad Energy. «Brent-oljeprisen er i korrigeringsmodus», skriver Sahdev.

Usikkerheten er basert på tidslinjen for snuoperasjonen i landet, og Sahdev merker seg at det heller ikke er kommunisert tiltak som skal takle de strukturelle utfordringene i Kina.

«Lørdagens briefing fra det kinesiske finansdepartementet har vist seg å være en flopp», mener Tony Sycamore i IG.

Samlet sett mener Rystad Energy «at oljeprisene sannsynligvis vil holde seg nær 80 dollar fatet, ettersom backwardation i oljemarkedet forblir et hovedmål for Opec+», skriver Sahdev.

Les også Hever Kina-prognosene etter lørdagens møte Finansdepartementet i Kina antydet at landet vil bruke over 3.000 milliarder kroner i fjerde kvartal. Nå tror Goldman Sachs at Kina prøver å nå målet om 5 prosent vekst.

Stor interesse for olje

De siste 10 dagene (siden fredag) har det i snitt blitt omsatt for nesten 250 millioner fat olje i kjøpsopsjoner daglig, en ny rekord, ifølge Natasha Kaneva, sjef for global råvarestrategi hos JPMorgan. Hun registrerte i forrige uke stor interesse for kjøpsopsjoner for både Brent og WTI med 100 dollar strike.

Investeringsfond er blitt mer optimistiske mot oljen, da de har økt eksponeringen i Brent-futures i takt med oppgangen den siste tiden, opplyser Kaneva.

Likevel «er det vanskelig å opprettholde bullish momentum i oljen uten en ytterligere katalysator. Risikopremien fra krig og stimulering har vist tegn på at premiene raskt kan forsvinne», skriver Kaneva. «Forventningene er høye», legger hun til.

Les også Ser solide kjøpsmuligheter i olje Sander Nilsen i Fearnley Securities gjør en rekke kursmålsendringer for oljesektoren i forkant av kvartalsrapporteringen. Han ser blant annet en betydelig oppside for Equinor.

Midtøsten

Til tross for en volatil forrige uke, hvor Brent-futures falt nesten fem prosent på tirsdag og steg nesten 4 prosent på torsdag, gjentar JPM forventningene:

Israel vil sannsynligvis ikke angripe Irans energifasiliteter. I så fall ville det vært en sekundær eller tertiær respons etter iransk eskalering. Et slikt angrep ville ikke vært av den alvorlige typen, men heller en advarsel mot ytterligere eskalering, tror Kaneva.

Hvis Israel angriper oljeinfrastrukturen i Iran, tror Kaneva at Opec vil gradvis øke oljeproduksjonen med 180.000 fat pr. dag over 12 måneder fra 1. desember.

Les også – Foretrekker neppe et angrep på Iran-olje Et israelsk angrep på iranske oljeinstallasjoner kan sette fyr på oljeprisen, men JP Morgan tror det varslede hevnangrepet vil begrense seg til militære anlegg.