Lørdag morgen la Kinas finansdepartement frem en ny finanspolitisk stimuleringspakke for å få fart på økonomien. Det skriver en rekke internasjonale medier lørdag morgen.

Under en pressekonferanse sa departementet at at de vil gi øke statens gjeldsutstedelse «betydelig» for å gi subsidier til husholdninger med lav inntekt, støtte eiendomsmarkedet og tilføre kapital til statseide banker.

Departementet sa derimot ingenting om størrelsen på de nye tiltakene, ifølge Reuters.

Financial Times skriver derimot at finansministeren Lan Fo'an nevnte sa at et av de viktigste områdene for bruk av de nye midlene vil være å lette gjedsbyrden til lokale myndigheter, som har vært sterkt avhengige av eiendomssektoren.

«Dette kommende tiltaket vil være et av de største på flere år når det gjelder å håndtere gjeldsrisiko» sa Lan, og la til at de vil øke tilliten ved å hjelpe lokale myndigheter med å betale lønninger og andre utgifter.

Må bruke 1.400 mrd. dollar

Den nye pakken kommer to og en halv uke etter at sentralbanken la frem en av de mest agressive finanspolitiske tiltakene siden pandemien, som blant annet inkluderte å kutt i boliglånsrenter for å få fart på eiendomsmarkedet som har vært i fritt fall de siste årene.

I slutten av september rapporterte Reuters at Kina planla å utstedte spesielle suverene obligasjoner verdt omtrent 283,02 milliarder dollar, omtrent 3,03 milliarder norske kroner, som en del av den nye stimulansepakken.

Ifølge Financial Times har økonomer anslått at Kina må bruke opp mot 1.400 milliarder dollar, altså 14.979 milliarder kroner, på stimulansepakker de neste to årene for å blåse liv i økonomien. Store deler av dette må rettes mot husholdninger for å styrke etterspørselen i landet.