Oljeprisen faller markant: – Reduserer forsyningsrisikoen

Oljeprisen faller etter at Washington Post meldte at Israel har gitt USA beskjed om at de kun vil angripe militære mål i Iran, og ikke atom- eller oljemål.

Brent-oljen med november-levering er tirsdag morgen ned 3,68 prosent til 74,61 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 3,71 prosent til 71,09 dollar fatet.

Israel sier nå ifølge Bloomberg News at de tar hensyn til USAs advarsler mot å angripe energimål i Iran, men at de til syvende og sist vil ta avgjørelser basert på egne vurderinger.

Oljeprisene har de siste ukene vært svært volatile som følge av den eskalerende konflikten i Midtøsten, etter at Israel sverget på å gjengjelde Irans angrep 1. oktober.

– Et nedskalert angrep på Iran reduserer forsyningsrisikoen og dermed også behovet for en geopolitisk risikopremie. Det bringer også frem gamle etterspørselsbekymringer, sier leder for global valuta og råvare i UBS Global Wealth Management, Dominic Schnider, til Bloomberg News.

Kina tynget

Oljeprisen falt også tidligere i uken, etter at Kina la frem en ny stimulipakke lørdag morgen.

Under en pressekonferanse sa kinesiske myndigheter at at de vil gi øke statens gjeldsutstedelse «betydelig» for å gi subsidier til husholdninger med lav inntekt, støtte eiendomsmarkedet og tilføre kapital til statseide banker.

De ville imidlertid ikke si noe om størrelsen på de nye tiltakene, og mangelen på spesifikke detaljer fra verdens største råoljeimportør tynget oljeprisen.

I tillegg til reaksjonen på de kinesiske nyhetene, dempet også Opec forventningene til oljeetterspørselen for tredje måned på rad.

Oljekartellet kuttet mandag vekstprognosene for oljeetterspørselen og forventer nå 1,93 millioner fat pr. dag i 2024. Dette er en nedgang på 106.000 fat pr. dag siden forrige månedsrapport.