DNB Markets-analytiker Steffen Evjen mener DNO leverte en solid bruttoproduksjon fra Kurdistan på 84.000 fat oljeekvivalenter pr. dag i tredje kvartal, over meglerhusets estimat på 80.000 fat. Netto produksjon fra Nordsjøen var derimot svakere, med 11.200 fat pr. dag, hvilket var godt under estimatet på 18.500 fat, noe som tilskrives vedlikeholdsarbeid i kvartalet.

Analysefakta Aksje: DNO

Meglerhus: DNB Markets

Anbefaling: Kjøp (Kjøp)

Kursmål: 15 (16)

Ettersom eksporten fra Kurdistan ikke ser ut til å gjenopptas med det første, mener Evjen at investeringscaset (base case) utsettes til 2026. Samtidig forventer han at kontantstrømmen vil dekke utbyttene og at selskapet vil styrke sin tilstedeværelse på norsk sokkel.

Evjen gjentar sin kjøpsanbefaling på aksjen, samtidig som han nedjusterer kursmålet fra 16 til 15 kroner på grunn av den usikre situasjonen rundt Kurdistan-eksporten.

Analytikeren ser for seg en reprising av aksjen når funn på norsk sokkel blir godkjent eller når utfordringene med Kurdistan-rørledningen løses. DNO vil legge frem en fullstendig kvartalsrapport 7. november.

Tirsdag formiddag omsettes DNO-aksjen for 11,59 kroner, ned 6,1 prosent.

Oppsummeringen er laget av AI-verktøyet ChatGPT, og justert av Finansavisens journalister.