Storbank øyner skyhøy oljepris

I påvente av mulig gjengjeldelse fra Israel mot Iran etter rakettangrepene for to uker siden, har oljeprisen ligget omtrent 7–8 dollar fatet høyere enn der den lå for tre uker siden. Siden Oslo Børs stengte for handel mandag har imidlertid oljeprisen falt med 2,88 dollar fatet til 74,60 dollar etter nyheter om at Israel ikke vil gå etter oljemål.

Skal man tro den amerikanske storbanken Citi så vil oljeprisen falle en god del fremover. Analytikerne der har nemlig i en periode ment at Brent-oljen skal ligge på 74 dollar i fjerde kvartal i år før den faller til 65 dollar fatet i første kvartal neste år på grunn av svake underliggende forhold.

Kan gi større forstyrrelser

Nå ser de imidlertid større sannsynlighet for at at oljeprisen kan stige markant på frykt for at tilbudssiden rammes av en eskalering av konflikten.

I en fersk rapport oppjusterer Citi det de omtaler som sitt bull case scenario for oljeprisen i fjerde og første kvartal til 120 dollar fra 80 dollar fatet, samtidig som de mener sannsynligheten for at scenarioet vil inntreffe er økt til 20 fra 10 prosent. Kort fortalt er dette analytikernes mest optimistiske scenario for oljeprisen.

Citi trekker paralleller til konflikten mellom Russland og Ukraina i februar 2022, som satte i gang et oljeprisrally slik at Brent-oljen lå på 116 dollar fatet i snitt i andre kvartal det året. Bakgrunnen var ifølge analytikerne en forventning om at 2–3 millioner fat om dagen ville tas ut av markedet, og på det høyeste bikket prisen 130 dollar fatet. Det faktiske tapet av olje havnet imidlertid langt under dette og var under 1 million fat i perioden mars til april 2022, før det falt ytterligere til under 0,3 millioner fat de neste tre månedene.

Stort sprik

Beregninger fra Citi-analytikerne viser at tap av olje som følge av en eskalering kan variere fra 0,1–0,7 millioner fat til 20 millioner fat avhengig av hvilken grad flyten via Hormuzstredet rammes, selv om de mener sistnevnte er høyst usannsynlig.

«I vårt bull case scenario modellerer vi større faktiske forstyrrelser enn det som var tilfellet under konflikten mellom Russland og Ukraina, men høyere nivåer av reservekapasitet og lagernivåer, samt et svekket etterspørselsbilde, kan bety en lignende prisreaksjon», skriver Citi i analysen, som det er verdt å påpeke ble sendt ut før nenvnte nyheter om at responsen fra Israel ikke vil ramme oljemål.