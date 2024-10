Råvaresjefen i JPM: – Norge er virkelig en foregangsnasjon

Fredag morgen stiger oljeprisene. Det ligger an til å bli den dårligste uken for oljeprisene på over en måned.

Brent-olje for levering i desember er opp 0,4 prosent til 74,72 dollar pr. fat, mens WTI-olje for levering i november er opp 0,5 prosent til 71,00 dollar fatet.

Nøkkeltall

I 04-tiden meldte Beijing om sterke tall; kinesisk BNP steg 4,6 prosent i tredje kvartal, mens konsensus ventet 4,5 prosent. Detaljhandelen økte 3,2 prosent på årsbasis i september, mens konsensus ventet 2,5 prosent. Industriproduksjonen var også bedre enn forventet, med 5,4 prosent mot ventede 4,6 prosent.

For uken som endte 11. oktober, falt amerikanske råoljelagre med 2,192 millioner fat, mens konsensus ventet en oppgang på 1,5 millioner fat. Bensin og destillater falt henholdsvis 2,201 og 3,534 millioner fat, mens Cushing, det sentrale knutepunktet for amerikanske råoljekontrakter (futures), økte med 108.000 fat.

På verdensbasis falt oljelagrene med 10,8 millioner fat forrige uke, ifølge Morgan Stanley.

Tror på økt oljeforbruk

JPMorgan var ute med en oljeoppdatering på torsdag og hever estimatene sine for oljeforbruket, i kontrast til IEAs nylige estimater.



«I dag forbruker verden 102,7 millioner fat olje pr. dag (...) vi forventer at dette vil øke til 108,5 millioner fat pr. dag innen 2035», skriver Natasha Kaneva, sjef for råvarer i JPMorgan.

Banken forventer at India vil være den største driveren og stå for mer enn halvparten av den globale veksten i perioden.

Norge-modellen

I Norge har befolkningen økt med rundt 24 prosent fra 2000 til 2023. Siden 2019 har oljeforbruket i Norge falt med 8 prosent, ifølge Kaneva. «Når det gjelder elektrifisering, er Norge virkelig en foregangsnasjon.»

«Samtidig viser Norges erfaring at det er grenser for hva elektrifisering kan oppnå når det gjelder å kutte fossilbruk i sektorer som ikke har klare alternativer, som petrokjemisk industri og langtransport», heter det i analysen.

«Norges elektrisitetsforbruk pr. innbygger er over fire ganger høyere enn gjennomsnittet i EU, og det høyeste i verden», ifølge råvaresjefen.

I 2023 var 70 prosent av Norges energiforbruk dekket av elektrisitet, og det forventes betydelig vekst i de kommende årene. På grunn av «sjenerøse skattefordeler og økonomiske insentiver» har salget av nye elbiler økt fra 3 prosent i 2012 til 96 prosent i 2023. Dermed har bensinforbruket falt med 43 prosent siden 2012, skriver Kaneva.

= 3,2 millioner fat pr. dag

«Norges modell følges nå i stor grad av andre OECD-land», skriver Kaneva. Videre:

«De fleste OECD-land ser elektrifisering som en nøkkelstrategi (...) batterier, hydrogen, ammoniakk og biodrivstoff.»

«Etterspørselen i den utviklede verden, veiledet av "Norge-modellen", viser en forventet nedgang på 3,2 millioner fat pr. dag i OECD-landene mellom 2023 og 2035», skriver Kaneva.