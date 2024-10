Det har vært sur stemning i seismikksektoren i år på grunn av at oljeselskapene holder igjen på letebudsjettene. Hittil i år har TGS-aksjen gitt en avkastning på minus 25 prosent, og aksjeanalytikerne er rykende uenige om veien videre.

Onsdag oppgraderte Steffen Evjen i DNB Markets TGS fra hold til kjøp, men beholdt kursmålet på 125 kroner.

«Vi ser fortsatt på TGS som et selvhjelpscase i det korte bildet. Det er ikke noe som tilsier et veldig mye bedre seismikkmarked neste år, men selskapet har en del synergier som får positiv effekt på tallene», sa han til Finansavisen.

Fredag kveld sendte han imidlertid ut en ny analyseoppdatering med følgende budskap: «Oppdatert konsensus ser ambisiøs ut for 2025–2026».

– Begrenset tillit

I tredje kvartal forventer DNB Markets inntekter på 438 millioner dollar, mens konsensus ligger inne med 440 millioner dollar. DNB Markets anslår en EBITDA på 268 millioner dollar, som er 8 prosent over konsensus.

«Vi frykter likevel at konsensus fortsatt er for optimistiske når det gjelder 2025–2026, da vår EBITDA ligger 7 prosent under, og fri kontantstrøm er 25–30 prosent lavere. Til tross for dette, mener vi at investorene har begrenset tillit til konsensusestimatene på dette tidspunktet på grunn av en historisk trend med negative revisjoner», skriver Steffen Evjen.

Ifølge analytikeren har TGS inntjening pr. aksje blitt revidert ned i løpet av året i 9 av 13 år, mens EBITDA for PGS har blitt justert ned i 10 av 13 år.

«Vi mener det er sannsynlig at dette mønsteret vil fortsette for konsensusestimatene i 2025–2026», skriver han.

Analytikeren trekker frem at lav verdsettelse kan indikere at investorene allerede har priset inn svakere tall. Konsensusestimatene for 2025-2026 impliserer EV/EBIT på 5, 20 prosent fri kontantstrøm-avkastning og P/E på 6.