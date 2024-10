NVE misforstår sine egne tall

Debattinnlegg: Jonas Kristiansen Nøland, førsteamanuensis ved Institutt for elektrisk energi, NTNU; Martin Hjelmeland, postdoktor, Institutt for elektrisk energi, NTNU; Sindre Lorentzen, førsteamanuensis, Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging, UiS

Magnus Buvik, fungerende seksjonssjef i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), svarte i Finansavisen 13. oktober på noe av kritikken de har fått mot sitt nye kostnadsanslag (LCOE – Levelized Cost of Electricity) for ulike energiteknologier.

Buvik hevder i sitt innlegg at «Formålet med LCOE er å kunne sammenligne teknologier på tvers». Her kunne vi ikke vært mer uenige. Det er nettopp det disse LCOE-tallene ikke er laget for.

Jonas Kristiansen Nøland (f.v.), Martin Hjelmeland og Sindre Lorentzen. Foto: NTNU/UiS

LCOE sier kun noe om hva som er «break-even» salgspris for utbygger av en bestemt energiform, men den sier ingenting om hvilken salgspris de ulike energiteknologiene faktisk kan oppnå i fremtidens marked. Videre sier LCOE heller ikke noe om energikildens evne til å produsere nyttbar eller verdifull strøm, som avhenger av når den klarer å produsere. Det blir litt som å glemme at flybillettene er dyrere midt i fellesferien enn utenom høytidene.

Ifølge IEA er forlenget drift av vannkraft og kjernekraft de mest kostnadseffektive kildene til utslippsfri kraft

Misbruk av LCOE-tall er til stadighet oppe i energidebatten. Det burde derfor være forventet at NVE, som en seriøs offentlig etat, ikke nører opp under slikt misbruk av disse LCOE-tallene.

Dagens bruk av LCOE er på mange måter historieløs. Energikostnaden (LCOE) var opprinnelig et verktøy for å finne ut hva strømprisen skulle være i fortidens regulerte kraftsystem, som besto av faste og regulerbare energikilder.

I nyere tid er verktøyet imidlertid blitt tatt i bruk for også å analysere variable energikilder som sol- og vindkraft i et deregulert kraftmarked. Det vil si at verktøyet i dag blir brukt til noe det aldri var ment for og heller ikke kan gi et godt svar på.

Det historiske fokuset på LCOE som et mål på energiteknologiers konkurranseevne er utdatert og misvisende på grunn av det moderne kraftsystemets kompleksitet. Selv om LCOE-sammenligninger er enkle å forstå, bør de unngås i diskusjoner om energipolitikk.

Derfor mener en lang liste med ledende aktører, som det internasjonale energibyrået (IEA) og amerikanske EIA, at det er på høy tid å legge LCOE-sammenligninger til side og heller ta i bruk mer avanserte metoder.