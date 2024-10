Kraftig fall i produksjonen på norsk sokkel

Foreløpige tall fra september viser at oljeproduksjonen på norsk sokkel falt 10,6 prosent i september sammenlignet med august. Det var dog 1,5 prosent høyere enn forventningene. Den daglige oljeproduksjonen snittet 1,59 millioner fat olje pr. dag.

Gassproduksjonen falt 30,9 prosent måned-over-måned, og var 3,2 prosent under prognosene. Daglig snitt var på 241,3 millioner standard kubikkmeter pr. dag.

Totalt sett (summen av olje, væske og gass) var fallet på 22,8 prosent, ifølge Sokkeldirektoratet, og 1,7 prosent lavere enn prognosen.

I perioden har det vært vedlikehold på felt og prosessanlegg på norsk sokkel. I slutten av august laget Finansavisen denne oversikten:

Vedlikehold norsk sokkel Sted Type Start dato Slutt dato Endring i gass Åsgard Felt 24.aug.-2024 01.okt.-2024 -16.4 mcm/dag Skarv Felt 28.aug.-2024 29.aug.-2024 -8.0 mcm/dag Sleipner Felt 29.aug.-2024 25.sep.-2024 -11.0 mcm/dag Gullfaks Felt 29.aug.-2024 02.sep.-2024 -14.7 mcm/dag Kårstø Prosessanlegg 29.aug.-2024 30.aug.-2024 -47.6 mcm/dag Kårstø Prosessanlegg 30.aug.-2024 20.sep.-2024 -97.6 mcm/dag Gullfaks Felt 02.sep.-2024 04.sep.-2024 -9.4 mcm/dag Nyhamna Prosessanlegg 02.sep.-2024 04.sep.-2024 -53.8 mcm/dag Kollsnes Prosessanlegg 02.sep.-2024 04.sep.-2024 -61.0 mcm/dag Kollsnes Prosessanlegg 03.sep.-2024 13.sep.-2024 -42.0 mcm/dag Kollsnes Prosessanlegg 04.sep.-2025 13.sep.-2025 -78.0 mcm/dag Kollsnes Prosessanlegg 13.sep.-2025 25.sep.-2025 -16.0 mcm/dag Oseberg Felt 12.sep.-2024 16.sep.-2024 -6.5 mcm/dag Gassco, Bloomberg Vedlikehold Sted Type Start dato Slutt dato Endring i gass Kårstø Prosessanlegg 01.okt. 26.okt. -30.6 mcm/dag Troll Felt 18.okt. 22.okt. -5.0 mcm/dag Gullfaks Felt 21.okt. 1.nov. -5.8 mcm/dag Kvitebjørn Felt 1.nov. 3.nov. -7,2 mcm/dag Slepner Felt 1.nov. 3.nov. -8,3 mcm/dag Dvalin Felt 15. nov. 18.nov. -9.0 mcm/dag Gassco, Bloomberg

Den gang var råvareanalytikere bekymret for at vedlikeholdet skulle ta lengre tid enn kommunisert, da Norge er helt sentral i gasseksporten til Europa (over 30 prosent av eksporten).

Ved slutten av våren bykset europeiske gasskontrakter opp 16 prosent, og britiske opp 21,3 prosent, da Nyhamna, Ormen Lange og Aasta Hansteen ble stanset en periode.

«Hvert avvik fra den planlagte vedlikeholdssesongen kan forårsake betydelige svingninger i gassforsyningen og dermed markedsprisene, spesielt i år,» sa Florence Schmit, energistrateg i Rabobank.

Gassco melder i dag om nettopp nye forsinkelser: