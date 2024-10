Beijing gjør alt for å få fart på den økonomiske veksten. Senest mandag kuttet kinesiske myndigheter den 1-årige referanselånerenten (LPR) fra 3,35 til 3,10 prosent og 5-årsrenten fra 3,85 til 3,60 prosent.

Kuttet er i den øvre delen av intervallet på 20-25 basispunkter som Kinas sentralbanksjef Pan Gongsheng har estimert i taler siden slutten av september og større enn de 20 basispunktene som ble estimert av alle 17 økonomer i en Bloomberg-rundspørring.

– Investeringer på gang

Stimulansene har gjort Saudi Aramco-sjef Amin Nasser optimistisk til kinesisk oljeforbruk fremover.

– Etterspørselen etter jet fuel er et lyspunkt, og målet er fortsatt å øke vår petrokjemiske kapasitet til 4 millioner fat pr. dag, med særlig fokus på Kina. Kina er et kjempemarked der vi investerer sammen med våre partnere, sa han ifølge Bloomberg på Singapore International Energy Week-konferansen mandag, og la til at selskapet har en rekke investeringer på gang.

Nassers uttalelser kommer samtidig som andre markedsobservatører ser Kinas etterspørsel etter bensin og diesel nærme seg toppen, drevet av den raske elektrifiseringen av bilparken. Videre har deler av landets transportsektor de siste månedene sett økende ordreinngang for lastebiler som går på LNG.

– Vi ser for oss en global oljeetterspørsel på over 100 millioner fat pr. dag frem til 2050, fortsatte Nasser, og viste til betydelig vekst på den sørlige halvkule.

Godt over IEA-prognoser

Aramco spår i 2024 et globalt forbruk på 104,5 millioner fat pr. dag, noe som er godt over anslaget fra Det internasjonale energibyrået (IEA) på 102,8 millioner fat pr. dag. IEA-sjef Fatih Birol peker i et Bloomberg-intervju på nettopp elbilbølgen som forklaring på prognosen. I tillegg ser han ikke de samme lyspunktene i Kina som Saudi Aramco gjør.

– Global etterspørsel etter olje er veldig svak i år, og mye svakere enn i tidligere år. Vi forventer at dette vil fortsette grunnet ett ord: Kina. Produksjonen er rikelig høy nok, og det samme er reservekapasiteten, sier han.

IEA skrev i sin rapport i forrige uke at høy amerikansk produksjon vil gi overflod av olje i markedet tidlig neste år, mens den ledige kapasiteten i Opec+ er nær rekordnivåer. Kinas oljeforbruk var ifølge byrået ned 500.000 fat i august i år sammenlignet med samme periode i fjor.

– De fleste analytikere er enige om at selv når veksten i global oljeetterspørsel stopper på et tidspunkt, så foreligger ingen forventning om et brått fall i den samlede etterspørselen. Sannsynligvis vil den holde seg på et høyt nivå lenge, sa likevel Aramco-sjef Nasser ifølge Bloomberg i Singapore mandag.

– Istedenfor energiomstilling snakker vi heller om å legge til nye energikilder for å møte etterspørselen, la han til.