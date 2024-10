Bedre enn ventet fra Vår Energi

Olje- og gassprodusenten Vår Energi, som tidligere hadde oppkjøpsfondet Hitecvision som storeier, tjente 740 millioner dollar på driften (EBIT) i tredje kvartal av en omsetning på 1,87 milliarder dollar.

Det betyr at selskapet leverte langt bedre enn forventningen, som var et driftsresultat på 702 millioner dollar, ifølge selskapets egne konsensus basert på en spørrerunde hos 13 analytikere.

Kontantstrømmen fra drift (CFFO) var knallsterk på 1,31 milliarder dollar, mot forventningen på 1,09 milliarder dollar, på grunn av lavere driftskostnader og arbeidskapitaleffekter.

Vår Energi har en utbyttepolitikk som sier at 30 prosent av kontantstrømmen fra drift skal deles ut til aksjonærene. Dette nivået har de samlet sett ligget på de tre siste kvartalene. Planene om å dele ut 270 millioner dollar i både tredje og fjerde kvartal opprettholdes, som ventet.

I rapporten meldes det at produksjonskostnaden per fat for året kuttes til 13 dollar fatet. Innen 2025 skal denne imidlertid videre ned til 10 dollar fatet, godt hjulpet av de to store prosjektene Johan Castberg og Balder X.

Vår Energi (Mill. USD) 3. kv./24 3. kv./23 Driftsinntekter 1.871 1.621 Driftsresultat 740 907 Resultat før skatt 760 920 Resultat etter skatt 180 189

Varslet om utsettelser

Som vanlig har Vår Energi forhåndsannonsert produksjonen i kvartalet, og den var på 256.000 fat om dagen. Det innebærer et fall på 11 prosent kvartalsvis og fem prosent lavere enn hva analytikerne forventet, og selskapet viste til vedlikeholdsarbeid på flere felter. Vår Energi fikk imidlertid gode priser for oljen sin, som ble solgt for 81 dollar fatet, mens gassen ble solgt tilsvarende en oljepris på 76 dollar per fat.

Sammen med produksjonsoppdateringen meldte Vår Energi at oppstarten av Johan Castberg ventes mot slutten av fjerde kvartal i år. Sammen med lavere produksjon i tredje kvartal bidro dette til at produksjonsutsiktene for inneværende år ble nedjustert til mellom 290-280.000 fat om dagen, fra 280.000-300.000 tidligere. Etter kjøpet av Neptune Energys norske virksomhet, som ble sluttført i januar i år og integrert i andre kvartal, har Vår Energi satt seg mål om å nå en produksjon på 400.000 fat om dagen innen slutten av 2025.

I tillegg varslet Vår Energi nedskrivninger på 314 millioner dollar før skatt knyttet til Balder-prosjektet på grunn av økte kostnader og forsinket oppstart, som ble kommunisert i august. Prosjektet ble tidligere i år forskjøvet slik at produksjonen etter planen skulle starte opp i fjerde kvartal, men det var avhengig av utseiling for det flytende produksjonsskipet Jotun før vinteren setter inn i Nordsjøen. I august ble det besluttet at produksjonsoppstarten utsettes til andre kvartal neste år.

Nådd investeringsbeslutning

Sammen med kvartalsrapporten melder Vår Energi at det sammen med partneren Kistos har nådd endelig investeringsbeslutning for prosjektet Balder Phase V. Her er planen å utvikle 33 millioner fat oljeekvivalenter i beviste og mulige ressurser, det som på fagspråket kalles 2P-ressurser, basert på investeringer på 690 millioner dollar og en balansepros på 30 dollar fatet.

Boringen vil starte opp i firste halvår 2025 og være ferdig i 2026.