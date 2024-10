DNB Markets-analytiker Helene Kvilhaug Brøndbo forventer at Bonheur vil legge frem et EBITDA-resultat på 740 millioner kroner i tredje kvartal, fem prosent under Bloomberg-konsensus. Det skyldes lavere bidrag fra Renewable Energy, grunnet lavere vindhastigheter og samt noe ledig fartøyskapasitet i Wind Service.

Analysefakta Aksje: Bonheur

Meglerhus: DNB Markets

Anbefaling: Kjøp (Kjøp)

Kursmål: 300 (275)

Brøndbo opprettholder sin kjøpsanbefaling på aksjen, men løfter kursmålet fra 275 til 300 kroner, etter å ha lagt til to nye vindprosjekter og et litt høyere bidrag fra Fred. Olsen Windcarrier, et selskap som spesialiserer seg på installasjon og vedlikehold av offshore vindparker.

Analytikeren påpeker at det vil være fokus på Brave Tern etter kanselleringen av Ocean Wind-kontrakten.

Selv om EBITDA-estimatet for 2024 nedjusteres med to prosent, økes estimatene for 2025-2026 med 3-4 prosent. DNB Markets beskriver aksjen som attraktiv, med en pris i forhold til verdijustert egenkapital på 0,8 sammenlignet med andre fornybarselskaper som handles over verdijustert egenkapital.

Tirsdag formiddag omsettes aksjen for 277 kroner, ned 1,1 prosent.

Oppsummeringen er laget av AI-verktøyet ChatGPT, og justert av Finansavisens journalister.