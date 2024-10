Et oljemarked i full spagat

Fra et fundamentalt perspektiv ser vi da en oljemarkedsbalanse som svekker seg inn i 2025 og 2026, fordi veksten i oljeproduksjon utenfor OPEC+s kvotesystem vokser raskere enn verdens oljekonsum. På toppen av dette har OPEC+ annonsert ambisjoner om å øke sin produksjon og ta tilbake markedsandeler, etter flere år med produksjonskutt.

Problemet for OPEC+ er at oljemarkedet ikke har behov for denne ekstra oljen. Vi tror oljeprisen kommer til å falle vesentlig dersom OPEC+ gjennomfører sine ambisjoner om å øke sin oljeproduksjon med over to millioner fat om dagen i løpet av 2025. I tillegg ser vi risiko for et økende konfliktnivå internt i OPEC+ på grunn av uenigheter om fremtidig strategi, noe som kan resultere i en volumkrig i oljemarkedet. Et slikt scenario vil kunne sende oljeprisen dramatisk lavere.

Skyhøy geopolitisk spenning

De fundamentale faktorene i oljemarkedet peker primært i retning av nedsiderisiko for oljeprisen. Samtidig har vi skyhøy geopolitisk spenning i Midtøsten, og et Iran/Israel på randen til krig. Iran produserer 4,1 millioner fat olje om dagen, og er en av de største oljeprodusentene i Midtøsten. Et israelsk angrep på oljeinstallasjoner og infrastruktur i Iran vil dermed kunne føre til vesentlig høyere oljepris.

I tillegg vil trusselen fra Iran om å stenge Hormuzstredet alltid være til stede når konfliktnivået er skyhøyt. 20 prosent av verdens oljeproduksjon transporteres gjennom dette stredet, og verden klarer seg ikke uten denne oljen.

Konklusjonen er at vi har fundamentale faktorer i oljemarkedet som primært peker i retning av nedsiderisiko på oljepris, og vi er avhengig av at OPEC+ fortsetter å forsvare oljeprisen for å være i prisintervallet 70–80 dollar pr. fat for 2025.

Dersom OPEC+ gjennomfører sine annonserte produksjonsøkninger, så vil oljeprisen handles i intervallet 60–70 dollar pr. fat neste år, og ved en potensiell volumkrig kan oljeprisen falle ned mot 50 dollar pr. fat.

På den motsatte siden kan et betydelig bortfall av iransk oljeproduksjon som følge av krigshandlinger sende oss nærmere 100 dollar pr. fat. En stengning av Hormuzstredet kan sende oss langt over 100 dollar pr. fat.

For investorer og selskaper gjelder det å være godt forberedt på et år med potensielt store prissvingninger og høy usikkerhet i oljemarkedet.