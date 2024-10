Liten resultatmiss fra Equinor

Børsens desidert største selskap, energikjempen Equinor, fikk et justert driftsresultat på 6,9 milliarder dollar i tredje kvartal, eller rundt 74 milliarder kroner målt i valutakursen selskapet selv opererer med i rapporten.

Analytikerne hadde på forhånd ventet et justert driftsresultat på 7,1 milliarder dollar, ifølge Equinors egen konsensus.

Det foreslås et utbytte på 0,35 dollar per aksje og et ekstraordinært utbytte av samme størrelse, og den forventede kapitaldistribusjonen inkludert tilbakekjøp av aksjer vil ligge på 14 milliarder dollar for 2024. Ellers kuttes det litt i investeringene, som ventes til mellom 12-13 milliarder fra 13 milliarder tidligere.

– Rapporten var veldig som forventet, både på pris, volum og kontantstrøm. Kjedelig, men noen ganger er kjedelig akkurat det man vil ha, oppsummerer Nordea-analytiker Jørgen Bruaset.

Analytiker Teodor Sveen-Nilsen i SpareBank 1 Markets deler synet.

– Det var OK med et plusstegn i parantes, men ingen kioskvelter. Plusstegnet kommer av lavere investeringer og bedre justert resultat enn estimatene. Fri kontantstrøm var veldig bra. Det som skal drive kursen i dag er nesten mer olje- og gasspris, enn rapporten, sier han.

Svakere internasjonalt

Den norske virksomheten bidro med 5,9 milliarder dollar, som var på linje med forventningene, men bidraget fra leting og produksjon internasjonalt og i USA var litt svakere med et samlet driftsresultat på 614 millioner dollar.

På norsk sokkel økte produksjonen med 2 prosent sammenlignet med tredje kvartal i 2023. Dette skyldtes høy gassproduksjon fra Troll-feltet og positive bidrag fra Aasta Hansteen og Oseberg.