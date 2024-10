– TGS-aksjen har vært svak en god stund fordi markedet har vært bekymret for etterspørselen etter seismikktjenester. Vi ser at flåteutnyttelsen for seismikskip er lav, så det er positivt at selskapet leverer bedre enn ventet. Vi tror aksjen skal opp i dag, sa analytiker Christopher Møllerløkken i Sparebank 1 Markets til Finansavisen før handelen på Oslo Bør åpnet torsdag.



"SPÅDDE" KURSOPPGANG: Analytiker Christopher Møllerløkken i Sparebank 1 Markets. FOTO: Iván Kverme

Og han fikk rett. TGS-aksjen stiger kraftig torsdag formiddag. Så langt er oppgangen på over 9 prosent, der aksjen nå omsettes for 105,50 kroner. Det priser TGS til 21 milliarder kroner.

For første gang etter sammenslåingen med PGS, la seismikkselskapet TGS frem tall for tredje kvartal onsdag.

Inntektene passert 500 millioner dollar, opp fra 293 millioner i tilsvarende kvartal i fjor. På forhånd ventet analytikerne i gjennomsnitt at TGS ville få inntekter på 440 millioner dollar, ifølge estimater som selskapet selv har hentet inn fra 11 meglerhus.

Driftsresultatet før av- og nedskrivninger (EBITDA) endte på 280 millioner dollar, mens analytikerne ventet dette til 249 millioner dollar.

DNB Markets tror mye av årsaken til at TGS slo forventningene i tredje kvartal, skyldes engangseffekter, men ventet likevel at aksjen vil stige.



«Selv om man kan hevde at en stor del av resultatfremgangen var engangseffekter, anser vi likevel rapporten som sterk, og i lys av den svake aksjekursutviklingen i det siste venter vi en positiv kursreaksjon i dag, trolig opp mot rundt 5 prosent,» skrev meglerhuset i en oppdatering.

Pareto Securities på sin side mener at selskapet leverte en sterk kvartalsrapport, noe som imidlertid «mer enn noe annet understreker at dagens forventninger er lave», ifølge en oppdatering fra meglerhuset.

I kvartalsrapporten nedjusterer TGS sine forventninger til multiklientinvesteringene i år, fra 450–500 millioner dollar til 425–450 millioner, som følge av at enkelte prosjekter er blitt utsatt.

Mens TGS likevel ser tegn til bedring i seismikkmarkedet, hvor selskapet blant annet peker på flere aktive anbud, sier Møllerløkken at øyeblikksbildet fortsatt er relativt uendret.

– Flåteutnyttelsen for seismikkskip er lav, og oljeselskapene sier at de ikke skal bruke mer på leting, sier analytikeren.



– Det positive er at oljeselskapene bruker penger på leting, ved at de holder leteinvesteringene flate.

DNB Markets venter at konsensusestimatene for 2024 kan bli revidert litt opp etter resultatfremleggelsen, men tror estimatene for neste år holdes i ro fordi det er snakk om engangseffekter.

TGS-aksjen har langt på vei reflektert det vanskelige seismikkmarkedet, og er ned 30 prosent de seneste tre månedene, før dagens oppgang.

Folketrygdfondet er største eier i TGS med 7,6 prosent av aksjene. Aksjonærlisten er for øvrig dominert av internasjonale og norske banker og fond, med Brown Brothers, Citibank og Bank of New York på de neste plassene.