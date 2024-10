Borr Drilling legger frem rapporten for tredje kvartal 6. november, men har likevel delt foreløpige resultater med markedet etter børsslutt i USA fredag kveld.

Selskapet skriver at det venter inntekter i tredje kvartal på 242 millioner dollar, driftsresultat på 84 millioner dollar og en justert EBITDA på 116 milloner dollar.

Til sammenligning hadde riggselskapet inntekter på 191,5 millioner dollar, driftsresultat på 63,8 millioner dollar og justert EBITDA på 88,2 millioner dollar i samme kvartal i fjor.

Driftsresultatet for tredje kvartal tilsvarer en nedgang på rundt 21 millioner dollar sammenlignet med andre kvartal i år, og Borr Drilling peker på at dette skyldes blant annet en engangseffekt knyttet til amortisering av utsatt inntekt og kostnader, samt reduserte inntekter fra tre rigger i Mexico.

Selskapet presiserer nå også at det venter at justert EBITDA for helåret 2024 vil havne i den nedre enden av guidingen, som tidligere er kommunisert til mellom 500 og 550 millioner dollar.

Borr Drilling venter at kontantbeholdningen ved utgangen av kvartalet var på 186 millioner dollar, i tillegg til en ubenyttytet kredittfasilitet på 150 millioner dollar.